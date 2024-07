Paraná passa RS e se consolida como maior produtor de malte do Brasil

O Paraná vem ampliando a produção e se consolidando como o maior produtor de malte no país, a matéria-prima para a indústria cervejeira proveniente da cevada. O Estado abraçou a produção de cevada em função do clima propício para a cultura e, desde 2008, superou o Rio Grande do Sul em oferta de grãos de cevada em território nacional.

"Essa produção, aliada às importações e à crescente ampliação da capacidade industrial de produção de malte paranaense, tem sido determinante para que a cultura seja cada vez mais presente nos campos paranaenses", destaca Carlos Hugo Winckler Godinho, analista do Deral – órgão ligado à Seab (Secretaria Estadual de Agricultura e Abastecimento).

Outro ponto que favorece é a proximidade a grandes cervejarias, provocando a redução do custo logístico – Ponta Grossa abriga plantas de duas gigantes do ramo (Ambev e Heineken), que também ampliaram recentemente as suas unidades. O Paraná conta hoje com duas maltarias comerciais: a Agrária Malte, localizada no distrito de Entre Rios, em Guarapuava, e a recém-inaugurada Maltaria Campos Gerais, em Ponta Grossa.



Investimento

A Maltaria Campos Gerais conta com um investimento de R$ 1,6 bilhão, realizado pelas cooperativas que fazem parte do projeto de intercooperacão que deu origem à maltaria: Agrária, Bom Jesus, Capal, Castrolanda, Coopagrícola e Frísia. Juntas, as cooperativas contam com 13 mil cooperados. A capacidade é de produzir 240 mil toneladas de malte ao ano. “A Maltaria possui contratos firmados com AmBev e Heineken, mas a produção atenderá diversas cervejarias do território brasileiro, incluindo micros e pequenos negócios”, destaca Rodrigo Lass, gerente de Marketing e Estratégia da Cooperativa Agrária. Com a entrada do mercado da nova maltaria, quatro em cada dez cervejas produzidas no país têm malte produzido no Paraná.



História

