Paraná tem a quarta menor desigualdade de renda do Brasil, aponta pesquisa do IBGE

O Paraná encerrou 2023 com o quarto menor índice de desigualdade de renda entre os estados brasileiros, de acordo com as informações divulgadas pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) nesta sexta-feira (19).





O índice de Gini paranaense, indicador que aponta a desigualdade de um país ou estado e varia de 0 a 1, ficou em 0,463. Quanto mais próximo de 0, menor a desigualdade do local. Os dados são da PNAD (Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios) Contínua.







Com o indicador médio no Brasil em 2023 fechando em 0,518, o Paraná ficou atrás apenas de Santa Catarina (0,418), Mato Grosso (0,452) e Rondônia (0,455). São Paulo aparece em 17º, com 0,504, Rio de Janeiro em 25º, com 0,540, e o Rio Grande do Sul em 5º, com 0,466.







O resultado também mostra a evolução do Paraná no combate à desigualdade de renda. Em 2022, o Estado era o sétimo estado com o menor índice do Brasil e conseguiu saltar três posições no ranking nacional de 2023, ficando em quarto lugar. Em 2012, no começo da série histórica, o índice era de 0,483, enquanto o nacional era de 0,540.

De acordo com o IBGE, houve uma tendência de redução da desigualdade entre 2012 e 2015 (de 0,540 para 0,524), mas a partir do ano seguinte o indicador aumentou até chegar ao maior valor da série histórica, em 2018 (0,545). Nos anos seguintes, oscilou entre estabilidade, queda e aumento até chegar ao menor nível (0,518) em 2022, o mesmo do último estudo.