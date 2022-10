Paraná tem 12,6 mil vagas de emprego disponíveis

A terceira semana do mês começa com a oferta de 12.649 vagas de emprego com carteira assinada nos postos avançados e nas agências do trabalhador do Paraná. A maior parte das oportunidades é para auxiliar de linha de produção, com 2.549 vagas em todo o estado.





O maior volume de oportunidades está na Região Metropolitana de Curitiba, com 2.714. Operador de telemarketing ativo e receptivo é o segmento com mais postos de trabalho abertos, com 242. Na sequência aparecem operador de telemarketing receptivo, com 185 postos, auxiliar de limpeza, com 153, e auxiliar de logística, com 150.

No Interior, são destaques em disponibilidade de vagas as regionais de Toledo (1.917), Cascavel (1.450) e Apucarana (818). Em Toledo, a maior parte são para auxiliar de linha de produção, com 453 postos formais; operador de processo de produção, com 160; e abatedor de aves, com 90 oportunidades.





Já em Cascavel, o maior volume de postos de trabalho abertos são para auxiliar de linha de produção, com 466 empregos disponíveis; magarefe, com 200 vagas; e servente de obras, com 47. Em Apucarana, auxiliar de linha de produção (74), costureiro a máquina na confecção em série (56) e vendedor interno (37) são as principais vagas.

Há, ainda, 816 oportunidades em Maringá, inclusive 151 para operador de máquinas fixas; 755 vagas na região de Umuarama, sendo 419 em auxiliar de linha de produção e 730 nos arredores de Cianorte; e 698 ofertas de emprego em Londrina, sendo 256 para alimentador de linha de produção.