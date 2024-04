Paraná terá voo direto para Assunção, no Paraguai, saindo do Aeroporto Afonso Pena

A partir do mês de dezembro, um novo voo da Azul Linhas Aéreas fará a conexão entre Curitiba e Assunção, no Paraguai. O voo será regular, com duas saídas na semana do Aeroporto Afonso Pena, sem conexão. A nova linha foi anunciada nesta segunda-feira (15), em São Paulo, no estande da companhia na 11ª edição da WTM Latin América, evento voltado aos players da cadeia de turismo e viagens na América Latina.





A feira segue até quarta-feira (17), com foco nas negociações feitas entre mais de 600 expositores de 40 países. A WTM acontece na Expo Center Norte e reúne operadoras marítimas e terrestres, agências de turismo, hotéis, companhias aéreas, locadoras de veículos, investidores, empresas de tecnologia, representantes de diversas áreas.

O anúncio do voo para o país vizinho se soma aos outros três anunciados recentemente pelo Governo do Estado em parceria com as companhias aéreas: Curitiba a Montevidéu (Uruguai), pela Azul; Curitiba a Santiago e Curitiba a Buenos Aires, pela JetSmart.





"O Paraná é um dos principais destinos de estrangeiros do Brasil e estamos nos transformando em um hub logístico da América Latina. Esse novo voo reforça essa vocação, possibilitando novas conexões para empresários e para o setor turístico. É mais uma grande parceria entre o Governo do Estado e a Azul", disse o governador Ratinho Junior, que está em missão internacional na Índia.

“Esse voo regular vai ser muito importante para difundir o turismo do Paraná para o Paraguai e também trazer os paraguaios para cá. O país vizinho já é o que mais traz turistas para o nosso estado e agora isso só tende a crescer ainda mais”, destacou o secretário do Turismo, Márcio Nunes.





Somente neste ano, 133.871 turistas paraguaios entraram no Paraná, segundo dados da Embratur. O país lidera a lista de emissores. Em seguida está a Argentina, com 72.976 turistas, e Chile, com 9.485. A entrada de estrangeiros se deu por vias marítimas, terrestres e aéreas, com registros somente de janeiro e fevereiro.

O Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, localizado em Assunção, é o principal terminal aéreo do país e uma importante porta de entrada para viajantes. Sua localização estratégica o torna um centro crucial para conexões de voos domésticos e internacionais, facilitando o acesso a destinos dentro e fora do Paraguai.





“O voo de Curitiba para o Paraguai explica o sucesso que já estamos tendo com a rota que vai da Capital para Montevidéu, no Uruguai. Isso continua aumentando o potencial de Curitiba, que virou um boom de voos internacionais. O nosso desejo é que essas rotas se tornem diárias”, destacou o gerente geral de Planejamento de Malha e Estratégia da Azul, Vitor Silva.





A Companhia Azul também anunciou, no mês passado, uma nova ligação aérea entre a cidade de Pato Branco, no Sudoeste do Paraná, e Campinas em São Paulo.