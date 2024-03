Paranaenses pretendem gastar, em média, R$ 234,05 nesta Páscoa

Uma pesquisa de expectativas de compras do consumidor realizada pelo grupo Datacenso, em parceria com a Faciap, mostra que 54% dos paranaenses pretendem comprar presentes e chocolates nesta Páscoa, comemorada no dia 31 de março.





O estudo indica, também, que o valor que os consumidores planejam gastar é de R$ 234,05.



A qualidade dos produtos é o fator que exerce maior influência na decisão de compra de chocolates de Páscoa, especialmente entre os homens e aqueles com maior renda familiar. Em segundo lugar, destaca-se o preço, sendo mais relevante para o público mais jovem e para a classe social mais baixa.







Quanto aos tipos de chocolate que os consumidores paranaenses pretendem comprar, os mais mencionados são principalmente ovos de chocolate, seguidos pelos bombons ou caixas de bombons.

A maior parte dos paranaenses pesquisa os preços dos ovos de chocolates antes de comprar.





Notadamente, quanto menor a renda, maior é o índice de pessoas que realizam essa pesquisa, que é realizada por meio de visitas a lojas físicas e também pela internet. 59% pesquisam nas lojas físicas, 53% na internet e 25% nas redes sociais.





