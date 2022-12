Pequenas e médias empresas do Paraná venderam online 20% a mais na Black Friday de 2022

Além do Paraná, o estado de Santa Catarina (R$9,2 milhões -- cerca de 60% a mais que 2021) também se destacou com crescimento percentual superior ao crescimento nacional, que foi de 5%.

“Apesar de o e-commerce nacional ter apresentado pouco crescimento nesta Black Friday, atribuído aos eventos esportivos e conjuntura econômica nacional, vemos um fortalecimento dos comércios regionais, especialmente na região sul do país, como é o caso do Paraná”, aponta Luiz Natal, gerente de desenvolvimento de plataforma da Nuvemshop. “Fretes mais baratos e até gratuitos chamam atenção dos consumidores, trazendo melhores resultados aos lojistas regionais”.

Segundo levantamento da Nuvemshop, plataforma de e-commerce líder na América Latina com mais 100 mil lojistas na região, o Paraná faturou R$5,8 milhões nesta edição. Nesse mesmo período, o ticket médio do estado alcançou R$ 290.

As pequenas e médias empresas online do Paraná tiveram 20% de aumento no número de pedidos na semana da Black Friday, de terça-feira (22) a segunda-feira (28), contabilizando pouco mais de 20 mil pedidos.

Pix é o novo queridinho dos consumidores





Sobre meios de pagamento, o cartão de crédito segue como líder no país na escolha dos consumidores, com 56%. No entanto, o Pix segue em destaque, sendo escolhido em 30% dos pedidos, valor 200% maior do que no ano passado, quando alcançou apenas 8% dos pedidos pagos na Black Friday.



“O crescimento do Pix demonstra que a facilidade desse meio de pagamento conquistou de vez os brasileiros. Algumas lojas já oferecem a opção de Pix parcelado, o que atrai ainda mais quem deseja fazer compras e não possui cartão de crédito”, comenta Natal.



Entre os segmentos mais vendidos no país nesta Black Friday, Moda faturou R$ 59 milhões, seguido por Saúde & Beleza, com R$ 10,7 milhões. O faturamento total alcançado no país pelas PMEs online foi de R$ 127 milhões na semana da Black Friday.



O levantamento dos resultados tem como base os mais de 100 mil lojistas da Nuvemshop.