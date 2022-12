Perícias buscam interdisciplinaridade para laudos cada vez mais precisos

Analisar e resolver conflitos sobre determinada situação controversa, com fundamentação científica e analisando as mais variadas situações coloca a perícia como uma ferramenta importante para quem procura uma avalição precisa para fechar ou avaliar um negócio. Profissionais de áreas diferentes se unem para oferecer um serviço completo que pode evitar problemas no futuro.







A partir de uma análise de mercado, de condições e estrutura, materiais, aferição estatística e um conhecimento técnico específico sobre a situação, a advogada Danieli Cristina Marcon e o engenheiro Jefferson de Paula oferecem um serviço de perícias que alia o direito e a engenharia civil em processos que vão bem além dos tribunais, uma parceria que começou a partir de demandas já existentes na advocacia em processos judiciais e continua depois dos resultados positivos dos laudos periciais sob a marca Nexus, com perícias não somente para a área de engenharia civil e construção, mas também para a produção e avaliação de terras e em qualquer situação referente ao agronegócio.

“Produzida com base em fundamentação científica, a perícia garante maior veracidade das informações e isenção de elementos abstratos, tanto em situações judiciais como extrajudiciais. A perícia é o único meio de prova capaz e eficaz de avaliar as questões materiais por meio de profissional técnico competente”, afirma a advogada Danieli Marcon. “Nosso trabalho visa justamente a análise e resolução de conflitos sobre determinada situação controvertida a partir de um conhecimento técnico específico sobre a situação”, comenta.







No caso da perícia extrajudicial, continua a profissional, ela serve para avaliar bens e direitos, para o cálculo de indenizações, venda e compra de empresas com análise de produção, obtenção de valores de danos materiais em construção civil e agronegócio. “No caso de prova pericial judicial, é uma importante evidência e prova em um processo judicial pois se baseia, sobretudo, em fatos científicos diante de uma controvérsia técnica entre as partes envolvidas. A perícia é uma fonte confiável para o juiz se embasar para uma decisão mais justa na ação judicial”, explica.



Na análise de Marcon, a perícia se tornou um importante meio de prova na avaliação imparcial e mais próxima da veracidade, sendo considerada a "rainha das provas" por conta da eficácia e, muitas vezes, conclusiva exposição, consubstanciada em técnicas precisas do profissional qualificado para a função. “Tanto na construção civil como no agronegócio, as perícias são extremamente necessárias, pois visam buscar esclarecimento através de conhecimento”, comenta.







A área de perícia é bastante ampla e envolve diversos setores, como explica o engenheiro Jefferson de Paula, doutorando em engenharia de materiais, especialista em patologia de obras, mestre em engenharia de produção e com MBA pela FGV em gerenciamento de projetos. “Podemos citar avaliações com a produção de laudos e perícias imobiliárias, de patologias em construções, de forma preventiva e diagnóstica; de desempenho agrário, gerando os laudos e perícias respectivos. As perícias ainda avaliam uma propriedade agrária, com documentos necessários anexos, possíveis loteamentos e produção industrial, gerando laudos de desempenho de produção”, diz.



“A perícia pode ser tanto judicial quanto extrajudicial, pode ser contrata por particulares e empresas privadas. No processo judicial, a perícia é de extrema importância a ponto de decidir sobre uma determinada circunstância do processo, influenciando muito na decisão sobre o mesmo. A presença do perito assistente em um processo, por exemplo, é imprescindível para a construção de uma defesa contundente uma vez que o profissional desempenha uma função social muito importante: seu objetivo é expor pontos que podem ser decisivos para a defesa das partes ou na busca de um direito em um processo judicial”, diz De Paula.

Extrajudicialmente, explicam os especialistas, a perícia atua na obtenção de dados técnicos com precisão suficiente resolver questionamentos. “Na construção civil, especialmente, pode evitar problemas futuros ao detectar patologias já existentes e que devem ser corrigidas sob pena de grandes danos a imóveis. Também pode ser realizada com vista a avaliações de imóveis e propriedades, bem como na produção de mapas, memoriais e esclarecimentos de divisas entre imóveis ou para fins de registro nos CRIs (Cartórios de Registro de Imóveis), competentes”, afirma De Paula. "A avaliação imobiliária é uma forma de perícia imobiliária muito utilizada, capaz de demonstrar valores, a depreciação, a valorização e as tendência na exploração de novas áreas imobiliárias para construção civil”, completa.



A dupla de profissionais atua em todo o Brasil e até no exterior. “Nossa missão é realizar um trabalho correto, utilizando de técnicas modernas e ao mesmo tempo confiáveis. A tecnologia nos auxilia em todas as situações, gerando precisão nos laudos apresentados. São nossas maneiras de desmistificar qualquer situação sobre a realização de laudos e perícias nos casos em que atuamos, seja judiciais ou extrajudiciais”, afirmam Marcon e De Paula.





Serviço:



Nexus Perícias





Rua Alagoas, 792, Sala 12 - Centro





WhatsApp: (43) 98819-3025





E-mail: [email protected]