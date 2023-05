PIS/Pasep será pago nesta segunda-feira a mais de 4,4 milhões; saiba quem tem direito

O Ministério do Trabalho e Emprego libera nesta segunda-feira (15) o pagamento do quarto lote do abono salarial do PIS/Pasep neste ano. São mais de 4,4 milhões de trabalhadores nascidos em julho e agosto ou com dígito final 4 e 5 no cartão do Pasep com direito ao benefício.







Publicidade

Publicidade

Será também o primeiro lote com o valor reajustado, após o aumento do salário mínimo para R$ 1.320, anunciado pelo governo Lula em 1º de maio.





Os beneficiários terão direito a valores entre R$ 110 e R$ 1.320, dependendo da quantidade de meses trabalhados em 2021, ano-base do pagamento. No total, o governo repassará R$ 4,4 bilhões no lote desta segunda-feira.

Publicidade





O PIS será pago a 3,9 milhões de pessoas nascidas em julho e agosto que trabalham na iniciativa privada. O pagamento será feito pela Caixa Econômica Federal.





Já 545,2 mil trabalhadores do setor público com inscrição com dígitos final 4 ou 5 terão direito ao Pasep, pago pelo Banco do Brasil.

Publicidade