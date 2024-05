Prazo para MEIs fazerem cadastro no DET é prorrogado ate agosto

Para conferir e alterar os dados, basta acessar o portal do DET, e ao logar com sua conta gov.br o MEI atualiza suas informações direto pela internet, sem a necessidade de instalar qualquer programa. Quem precisar de ajuda para navegar no sistema pode conferir a apresentação elaborada pelo Governo Federal.

O DET é uma plataforma digital criada para ser o principal meio de comunicação entre a auditoria fiscal do trabalho e as empresas, incluindo os MEIs e empregadores domésticos. A ferramenta serve para notificações oficiais, sendo crucial para a regularização e cumprimento das normas trabalhistas vigentes.

“O processo de atualização é bem simples e rápido. Basta entrar no portal e conferir as informações, alterando o que tiver mudado. Mesmo sendo tranquilo, sabemos que nem todos têm facilidade com as ferramentas virtuais. Então, quem quiser contar com a ajuda dos nossos servidores para fazer esse processo, pode vir até a Sala que auxiliamos nessa atualização. É preciso ter sua conta gov.br constituída e saber a senha. Atendemos das 8h às 14h e não precisa de agendamento”, informou o secretário municipal do Trabalho, Emprego e Renda, Gustavo Santos.





Próximo ao final do prazo original, foi ventilada a possibilidade de multas para quem não fizesse esse cadastramento. O Governo Federal deixa claro que não há qualquer chance de multa para quem não atualizar o cadastro, mas ainda assim é muito importante fazer essa atualização.





O portal do DET é um banco de dados para que os empresários e empreendedores indiquem canais para serem informados sobre as inspeções do trabalho. O que pode acontecer é que, em caso da não atualização dos dados de contato, se houver alguma eventual situação identificada no CNPJ do MEI, esse empreendedor não receberá a notificação para se adequar e, consequentemente, caso confirmada a infração, aí sim ele poderá ser multado