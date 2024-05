Homem que provocou tumulto em shopping de Londrina vai responder por ameaça, desacato e perturbação

A 4ª Vara Criminal de Londrina aceitou a denúncia do Ministério Público contra um homem que foi detido dentro do Shopping Boulevard, em Londrina, no mês de março, após provocar tumulto e ameaçar consumidores, lojistas e até mesmo seguranças e policiais militares. Ele vai responder pelos crimes de ameaça e desacato e pela contravenção penal de perturbação do sossego alheio.





A situação ocorreu no dia 9 de março deste ano. De acordo com a apuração da Polícia Civil, o homem estava dentro do shopping, gritando palavras desconexas e perturbando os visitantes, além de assustar crianças em um evento infantil. Ele ainda teria urinado em uma escada. Quando foi abordado por seguranças, ameaçou agredi-los com socos e chutes, conforme o relato nos autos.

A Polícia Militar foi acionada e ele acabou detido, mas, ao ser derrubado no chão para ser algemado, bateu a cabeça e abriu-se um corte. A ação da PM foi filmada por visitantes e criou polêmica nas redes sociais, por pessoas que consideraram o uso da força desproporcional. A investigação, entretanto, não viu exageros por parte dos policiais.