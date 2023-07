Preços dos carros têm maior queda em 11 anos com programa de descontos

Sob impacto do programa de descontos do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), os preços dos automóveis novos caíram 2,76% em junho, na maior redução em 11 anos no Brasil.

É o que apontam os dados do IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) divulgados pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) na semana passada.



A queda para o consumidor, contudo, deve ter fôlego curto, já que o programa de descontos para os chamados carros populares foi pontual, dizem analistas. O governo anunciou o fim da medida no início deste mês.



"Os preços agora voltam para a vigência normal. O consumidor se depara novamente com valores mais elevados", afirma Milad Kalume Neto, diretor de desenvolvimento de negócios da consultoria Jato Dynamics do Brasil.



Segundo o IBGE, com a queda de 2,76%, os automóveis novos tiveram a maior contribuição individual (-0,09 ponto percentual) para a deflação (baixa) de 0,08% do IPCA como um todo em junho.



Porém, com o fim dos descontos, os carros zero-quilômetro devem subir 0,7% no índice de inflação de julho, projeta o economista André Braz, do FGV Ibre (Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas).



"A medida do governo federal não tem efeito duradouro. Do mesmo jeito que abriu espaço para a trégua em junho, pode acelerar a inflação em julho. Agora, os preços voltam a subir", aponta o economista.



A queda de 2,76% foi a maior para os automóveis novos no IPCA desde junho de 2012. À época, a retração dos preços havia alcançado 5,48%, também sob impacto de uma medida do governo federal para estimular o consumo.





Naquela ocasião, os automóveis ficaram mais baratos devido a uma redução do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) anunciada pela gestão Dilma Rousseff (PT).



Após o efeito do programa de descontos do governo Lula, a produção e a venda de carros tendem a reencontrar um cenário de obstáculos no Brasil, de acordo com analistas.



"Temos o copo meio cheio e o meio vazio. Os juros ainda estão altos, assim como os preços dos veículos. Tudo isso está impedindo o consumidor de comprar carro", acrescenta.



"Se a Selic cair 0,25 ponto percentual, não vai mudar muito o juro do financiamento automotivo. O que vai contar é o acúmulo de cortes com o passar do tempo", afirma Braz.





