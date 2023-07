Região de Londrina receberá R$ 51 mi com 3º lote do IR

A Receita Federal abriu, às 10h desta segunda-feira (24), a consulta para a restituição do 3º lote do Imposto de Renda 2023. O Fisco vai pagar R$ 7,5 bilhões a 5,6 milhões de contribuintes de todo o país na próxima segunda-feira (31). Deste montante, R$ 412 milhões, ou 5,5% do total, será destinado a 381 mil contribuintes paranaenses.





Já a região de Londrina da Receita Federal, que abrange também os municípios do Norte Pioneiro, ganhará a injeção de R$ 51 milhões, distribuídos entre 49,5 mil contribuintes. O dinheiro extra é visto como uma oportunidade para impulsionar a economia dos municípios em uma época de entressafra de datas comemorativas, principalmente no comércio.

Parte da restituição deve ser usada nos serviços, como cuidados de saúde, serviços de beleza, serviços de manutenção residencial ou automotiva. Isso pode ajudar a apoiar empresas e profissionais locais, principalmente as pequenas empresas.





Outro destino para a restituição é o pagamento de dívidas, como empréstimos estudantis, cartões de crédito ou financiamentos. Especialistas apontam que a regularização de dívidas é importante para que o consumidor retome a capacidade de consumo, contribuindo assim para impulsionar a economia.





