Prefeitura de Londrina realiza plantão de atendimento do Profis no sábado

Na reta final de novembro, penúltimo mês para adesões ao Programa de Regularização Fiscal (Profis) em 2023, a Prefeitura de Londrina promove neste sábado (25) mais uma edição do plantão de atendimento ao público que deseja renegociar seus débitos municipais. Os atendimentos serão feitos, das 9h às 15h, na Praça de Atendimento da Secretaria Municipal de Fazenda, que fica no piso térreo da sede administrativa municipal, localizada na avenida Duque de Caxias, 635, Centro Cívico.

A diretora de Arrecadação da Secretaria Municipal de Fazenda, Wanda Kono, informou que foram abertas, ao todo, 270 vagas para essa etapa, das quais 200 ainda estão disponíveis e podem ser preenchidas por meio de agendamento prévio. “Para participar, o agendamento de horário pode ser realizado até o dia do plantão, enquanto houver vagas, tanto pela internet, no Portal da Prefeitura , 24 horas por dia, como também pelo telefone (43) 3372-4424, que recebe mensagens de WhatsApp. A equipe da Fazenda está preparada para orientar e tirar todas as dúvidas dos interessados em aderir ao Profis”, disse.

O plantão é mais uma opção para aderir ao Profis presencialmente, e quem comparecer poderá renegociar seus débitos de IPTU, ISS, ITBI, além de outras taxas e multas municipais. A iniciativa dá condições para aquelas pessoas que não conseguem ir até a sede da Prefeitura de segunda a sexta-feira, ou a quem não possui acesso à internet para fazer os procedimentos em ambiente virtual.

Kono enfatizou que os contribuintes podem aproveitar para garantir os descontos exclusivos ofertados pelo programa, válidos até 30 de novembro, referente aos juros e multas das dívidas existentes. Neste mês, os descontos são de 75% nos pagamentos à vista, e de 65% para pagamento parcelado em duas vezes. Outra forma disponível é parcelar o valor total entre três e 14 parcelas, obtendo 35% de desconto. Já em dezembro estes descontos sofrerão redução para 70% em parcela única, ou 30% entre duas e treze parcelas.

“O Profis 2023 está caminhando para o final, com encerramento em 22 de dezembro. Então, quem deseja regularizar sua situação fiscal junto ao Município precisa ficar atento aos prazos e condições. Trata-se de uma ótima oportunidade de colocar os débitos em dia e evitar protesto ou execução fiscal dos débitos pendentes em dívida ativa, já que, em ambas situações, os gastos se tornam maiores, levando em conta os honorários advocatícios e as custas processuais”, destacou a diretora.

Desde o começo do Profis 2023, em 1º de junho, a Prefeitura de Londrina alcançou 35.737 adesões ao programa. Este total significa, em valores financeiros, um montante de R$ 121.264.265,50 já negociados até o momento, dos quais R$ 49.058.839,80 foram arrecadados pelos cofres municipais.

A adesão ao programa pode ser feita a qualquer momento pelo sistema Profis Online , e também de maneira presencial, na Praça de Atendimento da sede administrativa da Prefeitura, mediante agendamento prévio.