Prefeitura de Londrina terá concurso para mais de 60 cargos ainda em 2024

A SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) da Prefeitura de Londrina está trabalhando na realização de um concurso público voltado a mais de 60 cargos de diferentes áreas profissionais. Haverá oportunidades para profissionais de diversos graus de escolaridade, passando pelos níveis fundamental, médio, técnico e superior.



No momento, a SMRH está conduzindo a fase final de estudos para a contratação de banca para executar o processo e a previsão é que o edital seja publicado ainda no primeiro bimestre de 2024. O objetivo da administração municipal é que o concurso seja homologado até, no máximo, o dia 30 de junho. Isso porque haverá eleições municipais em 2024 e, segundo a legislação, as instituições governamentais devem homologar seus concursos até três meses antes do pleito para que possam contratar servidores em anos eleitorais.