Prefeitura de Maringá terceiriza iluminação pública por R$ 821,8 mil na Bolsa de Valores

A Prefeitura de Maringá realizou nesta sexta-feira (6) o leilão na B3 (Bolsa de Valores de São Paulo) para a PPP (Parceria Público-Privada) de concessão administrativa dos serviços de iluminação pública. O leilão foi vencido pelo consórcio Luz de Maringá, representado pela corretora Itaú Corretora de Valores, que apresentou oferta de R$ 821.791,92, o que representou economia de 54%. O martelo foi batido pelo prefeito Ulisses Maia (PSD), vice-prefeito Edson Scabora (MDB), equipe da Prefeitura de Maringá, autoridades e representante do consórcio vencedor.





O leilão ocorreu na sede da B3 em São Paulo e atraiu cinco consórcios. O objetivo da sessão foi a seleção da proposta mais vantajosa, mediante critério de menor valor de contraprestação mensal máxima. O valor máximo da contraprestação previsto no edital era de R$ 1,798 milhão. A proposta do consórcio vencedor foi de R$ 821.791,92. O pagamento só chegará ao teto quando todas as lâmpadas forem instaladas.

O consórcio é formado pelas empresas Enel X Brasil e Selt Engenharia Ltda, tendo como corretora a Itaú Corretora de Valores. O consórcio será responsável, no período de 13 anos, pela troca de todas as lâmpadas da cidade por modernas de LED, manutenção das novas luminárias e expansão do parque luminotécnico. No total, o vencedor vai investir R$ 169 milhões na cidade, dos quais R$ 81,3 milhões serão para troca de todas as lâmpadas e modernização e R$ 87,7 milhões para manutenção.





Com a troca dos 55 mil pontos de iluminação localizados em praças, ruas e avenidas da cidade, o município vai proporcionar mais segurança à população e promover o desenvolvimento sustentável com a redução da emissão de carbono. A economia anual poderá chegar a R$ 30 milhões para o município. A fiscalização do serviço de iluminação pública segue com a Prefeitura de Maringá.

Segundo o prefeito, a PPP da iluminação pública, a primeira da história de Maringá, representa o que há de mais moderno para eficiência dos processos na gestão pública. Além disso, a iniciativa reforça o compromisso em atrair investimentos. “O consórcio vai investir R$ 169 milhões nos próximos anos para tornar o serviço de iluminação de Maringá ainda mais moderno e sustentável. Isso também impulsionará o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Além disso, o município terá economia anual de R$ 30 milhões em energia elétrica e manutenção”, disse.







O secretário de Governo, Hércules Kotsifas, afirmou que as melhorias também vão garantir mais segurança para a mobilidade urbana, com mais luminosidade no sistema viário. Ele também lembra que o edital prevê luz cênica em monumentos turísticos da cidade, como a Catedral, Vila Olímpica, Parque do Ingá, Teatro Calil Haddad e outros.



