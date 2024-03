Prefeitura de Rolândia lança concurso para preencher 236 vagas em 55 cargos

A Prefeitura de Rolândia lançou concurso público com 236 vagas iniciais em 55 cargos diferentes para preenchimento imediato. O edital foi publicado na sexta-feira (8) e as inscrições vão desta segunda-feira (11) até o dia 8 de abril.





As formações mínimas exigidas são de nível Médio, Técnico ou Superior, a depender do cargo. Osa salários variam de R$ 2.362,91, para professores com carga horária de 20 horas semanais, até R$ 12,9 mil, para médicos do PSF (Programa Saúde da Família). Já as inscrições custam entre R$ 70 (Ensino Médio) e R$ 100 (Ensino Superior).

As provas estão previstas para ocorrer no dia 12 de maio. O certame é promovido pelo Instituto Unifil e tanto o edital quanto as inscrições estão acessíveis no site da entidade.