Prefeitura de Londrina publica edital de concurso com salários de até R$ 10 mil

A SMRH (Secretaria Municipal de Recursos Humanos) publicou, nesta segunda-feira (4), os editais 23, 24 e 25 do concurso público para trabalhar na Prefeitura de Londrina. A prova é voltada para a contratação de profissionais de cerca de 70 especialidades, incluindo funções do ensino fundamental ao superior.





Com salários que variam de R$2.297,04 até R$10.332,16, estão disponíveis oportunidades para agente de combate às endemias, agente condutor funerário, fiscal do Município, técnico de Gestão Pública, jornalista, fisioterapeuta, cardiologista, clínico geral, dermatologista, contador e auditor fiscal de tributos, entre diversos outros cargos.

As inscrições para todos os cargos serão abertas às 10h desta sexta-feira (8), com os editais 23 e 24 aceitando os inscritos até às 17h do dia 4 de abril, enquanto que os interessados no edital 25 podem se inscrever até às 17h do dia 11 de abril. Os documentos e editais podem ser acessados pelo site da prefeitura.





Além disso, é importante destacar que os procedimentos estão sob responsabilidade de duas bancas diferentes e, portanto, as inscrições devem ser feitas nos sites de cada uma. No caso dos editais 23 e 24, quem está organizando o concurso é a Fundatec, já o edital 25 está a cargo da Fafipa.

Para todos os cargos, as provas serão realizadas no dia 28 de abril, na cidade de Londrina. As avaliações consistirão em provas objetivas com foco em diferentes áreas do conhecimento e, para as funções de nível superior, também haverá análise de títulos.





Após transcorridas todas as etapas e fases recursais, a previsão é que os procedimentos sejam homologados nos dias 31 de maio, 14 de junho e 26 de junho, respectivamente, para os editais 23, 25 e 24.

A secretária municipal de Recursos Humanos, Julliana Bellusci, frisou que esse é o maior concurso público já realizado pela Prefeitura de Londrina, em número de especialidades. Ela explicou, ainda, que a seleção foi dividida em diferentes editais para assegurar que a maioria dos procedimentos sejam homologados até o dia 30 de junho.





Dessa forma, o Município visa cumprir as determinações legais referentes aos anos de eleições municipais, que estabelecem esse prazo máximo para a homologação de concursos, como condição para que as contratações possam ser feitas no mesmo ano.

“Também vamos publicar um edital com vagas para procurador, mas isso deverá ocorrer nas próximas semanas, pois é um cargo cujo processo seletivo compreende várias etapas”, afirmou Bellusci.





Ainda segundo a secretária municipal de Recursos Humanos, o Município estima que o concurso deva atrair dezenas de milhares de candidatos. “É algo que deve movimentar a cidade, e estamos com muita expectativa para realizar esses procedimentos e formar um banco de classificados. É importante que as pessoas estejam cientes de que há três editais separados. Por isso, elas devem ler com atenção o edital que contém o cargo que vão escolher, e focar nele”, sublinhou.

