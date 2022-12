Prefeitura negocia R$ 100 milhões por meio do Profis em 2022

A Secretaria Municipal de Fazenda de Londrina divulgou o balanço final do Profis (Programa de Regularização Fiscal) de 2022.





De 23 de maio a 21 de dezembro deste ano, período de vigência do programa, o Município negociou R$ 100 milhões, aproximadamente. Deste total, R$ 75.677.367,15 já foram arrecadados pelo executivo e o restante do valor, R$ 24.333.025,29, serão recebidos em parcelas a vencer em 2023.

Ao todo, foram feitas 52.706 adesões, por meio do Profis On-line e via Praça de Atendimento.







O secretário municipal de Fazenda, João Carlos Barbosa Perez, avalia que o Profis 2022 foi um sucesso e atendeu o seu objetivo principal de atender o contribuinte que passou por dificuldades financeiras em decorrência pandemia da covid-19.

“Disponibilizamos todas as ferramentas para melhor atender o contribuinte, para que ele pudesse ficar em dia com o Município, entre elas o Profis On-line, disponível 24 horas por dia, o pagamento via pix e o envio de milhares de cartas-convite para adesão”, disse.





De acordo com o secretário, com relação à arrecadação, o programa surpreendeu, positivamente, pois ultrapassou a meta inicial de arrecadar R$ 40 milhões.

“O valor que nós já recebemos, de pouco mais de R$ 75 milhões, é muito maior do que a nossa meta e ainda temos cerca de R$ 24 milhões para receber no próximo ano, dos contribuintes que parcelaram suas dívidas”, enfatizou.





O Profis é uma iniciativa que permite a negociação de dívidas e tributos municipais relativos ao IPTU, ISS e ITBI, assim como pendências relacionadas a taxas e multas, entre outras, com desconto nos juros e multa.





Além do Profis On-line, disponível 24h por dia, e da Praça de Atendimento da Fazenda, que funcionou de segunda a sexta-feira, a Prefeitura de Londrina promoveu um plantão de atendimento por mês, aos sábados, de junho a dezembro.