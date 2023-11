Produtora rural do Norte do PR é finalista da etapa nacional do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios

Para ela, estar entre as finalistas é gratificante. Lucélia se descreve como uma pessoa curiosa, que está sempre em busca de conhecimento e de ampliar a sua visão de mundo, e destaca a importância de parcerias, como a do Sebrae/PR e da Prefeitura de Jaboti, para o sucesso da gestão do seu negócio.

A produtora rural Lucélia Aparecida da Costa, de Jaboti, no norte pioneiro, será a representante paranaense na etapa final do Prêmio Sebrae Mulher de Negócios (PSMN) 2023. Ela está entre as cinco classificadas para disputar um lugar no pódio na categoria Produtora Rural. A premiação será realizada no dia 5 de dezembro, em Brasília.

História





Vencedora paranaense na categoria Produtora Rural, Lucélia Aparecida da Costa deu uma guinada na vida profissional para empreender e retornar às origens. Ela morava em Curitiba, com o marido, quando comprou, em 2009, um sítio na sua cidade natal, Jaboti, norte pioneiro do Paraná. Com aproximadamente 12 hectares, na época, a atividade principal era o cultivo do café e o casal viajava a cada 15 dias para cuidar da plantação.





Durante a pandemia, o esposo perdeu o emprego e os dois decidiram voltar de vez para o interior do Estado. Foi aí que começaram a se dedicar ao cultivo do morango, ainda sem nenhuma experiência com a fruta. Eles buscaram conhecimento e fizeram cursos de capacitação, com o apoio do Sebrae/PR. Logo, os resultados começaram a aparecer. A conquista do selo de Indicação Geográfica do Morango (IG) para a região os ajudou a inserir o produto no mercado a preços diferenciados e competitivos.





Muitos sonhos foram realizados por meio do empreendedorismo, como a construção de uma nova casa para a família e outra para os pais de Lucélia. Hoje, o sítio possui uma produção diversificada, com rastreabilidade, e é a principal fonte de renda da família e de outras cinco pessoas que o casal emprega.