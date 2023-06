Programa de incentivo aumenta em até 30% as vendas de automóveis em Londrina

O mês que começou com desempenho fraco na indústria automotiva no país pode terminar com um alento às empresas do setor.





Após a produção nacional de veículos automotores, reboques e carrocerias, registrar queda de 4,6% em abril ante março, o programa de incentivo às vendas de veículos de passeio aumentou o fluxo de clientes nas concessionárias de Londrina que desde o dia 5 de junho, quando foi anunciado pelo governo federal, viram as vendas crescerem em até 30%.

A expectativa agora é pela prorrogação da medida, já que em algumas lojas começam a faltar os modelos mais básicos.







Fortemente afetada pela pandemia de Covid-19, a indústria automotiva ainda não se recuperou dos efeitos da crise sanitária. Juros altos, aumento do endividamento, achatamento do poder de compra da população e paralisação das atividades nas fábricas impedem a retomada do setor. Neste cenário, a concessão de R$ 500 milhões em créditos tributários pelo governo federal ajuda a dar um fôlego ao setor.





“Aumentaram bastante as vendas, deu uma melhorada. Acredito que tenha havido uma alta de 30%”, calculou o gerente de Vendas da Cipasa, Luiz Carlos de Andrade. A maior procura, segundo ele, é pelos carros de entrada.





