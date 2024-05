Quase metade dos londrinenses ainda não declarou o Imposto de Renda 2024

A 15 dias do final do prazo para declaração do IRPF 2024 (Imposto de Renda Pessoa Física), quase a metade dos contribuintes londrinenses ainda não entregou seus formulários.





Dos quase 168 mil previstos, menos de 90 mil foram encaminhados. O prazo para entrega das declarações se encerra às 23h59 do próximo dia 31 de maio.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, a Receita Federal espera receber 167.998 declarações neste ano. Até o final da manhã desta quarta-feira (15), 89.802 haviam sido entregues.





Os dados divulgados pelo órgão fiscalizador apontam que a grande maioria dos contribuintes do município optou pelo PGD (Programa Gerador de Declaração), somando 82,8%. O volume de declarações on-line ainda é pequeno, totalizando 10,1%, e menor ainda por meio do aplicativo (7,2%).



Publicidade





Neste ano, o aumento no número de declarações feitas em Londrina é de 4,24% sobre 2023, quando 161.151 londrinenses declararam o Imposto de Renda no prazo.





No Paraná, o volume é um pouco maior. Até agora, foram enviadas 1.607.163 declarações, o que corresponde a 59,3% do total do ano anterior, quando 2.710.990 paranaenses encaminharam os formulários ao fisco.

Publicidade





Em todo o país, 25.238.628 contribuintes já cumpriram com sua obrigação. A meta nacional é receber 43 milhões de declarações até o dia 31.





São obrigados a declarar o IRPF 2024 todos os contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ 30.639,90 no ano passado. Quem estiver dentro dessa faixa de renda e não entregar o formulário preenchido no prazo, deverá pagar multa.





O valor é de 1% ao mês, calculado sobre o total do Imposto de Renda devido, limitado a 20%. O valor mínimo da multa é de R$ 165,74.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: