Queda na temperatura e proximidade do Dia das Mães animam varejistas em Londrina

O frio antecipado animou os varejistas que estão com os estoques preparados para as vendas do Dia das Mães, neste ano celebrado em 14 de maio.





A data comemorativa é considerada a segunda melhor do ano para o comércio, atrás apenas do Natal, e com a queda nas temperaturas ainda em abril, a expectativa é que a procura por itens de inverno comece um pouco antes.

Há lojistas que falam em crescimento entre 8% e 10% sobre a mesma data do ano passado, uma demonstração do otimismo do setor.







Esse é o caso da proprietária da Mega Jeans, Patricia Teló, que tem duas lojas físicas em Londrina, além do e-commerce. Desde janeiro, a empresária vem observando um crescimento gradual dos resultados a cada mês, de 3% a 5% sobre o período anterior, mas em maio ela espera uma alta de até 10% nas vendas em relação a 2022.

"Já tem gente procurando presente para o Dia das Mães, mas a maioria dos consumidores deixa para comprar o presente nos últimos dez dias, que são mais corridos. Estamos com as vitrines preparadas para a data e com propostas nas redes sociais. Mas o frio veio dar o boom que precisamos."





Para se precaver de um possível aumento de preços ou da falta de produtos, Teló começou a se preparar ainda em janeiro e agora aguarda os compradores.

"Estamos com as lojas bem completas, com muitas novidades. No ano passado, tivemos um inverno antecipado e, no final, em julho, faltou um pouco de mercadoria. Neste ano, estamos preparados e o Dia das Mães é o ápice das vendas", comentou a empresária.





Crescimento de 10% nas vendas também é a aposta da empresária Júlia Sato, proprietária da D'July Moda Íntima.





"Agora que acabou a ExpoLondrina, esperamos que reaqueça o movimento nas lojas de rua. As expectativas são boas, mas temos que aguardar até a próxima semana para termos certeza. O pessoal deixa para comprar sempre na última hora, mas creio que será bom. A gente está preparado para isso."





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: