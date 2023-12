Receita Federal volta a aceitar cartão de crédito no pagamento de impostos

A Receita Federal retomou os testes que permitem o pagamento de impostos com cartão de crédito. O projeto-piloto aceita pagamento de débitos de até R$ 15 mil e permite o parcelamento em até 12 vezes com juros.







O pagamento com cartão de crédito foi iniciado em fevereiro e suspenso para a realização de ajustes no sistema da Receita. O serviço é implementado em parceria com o Banco do Brasil e está disponível de 0h às 22h.





Nessa fase do serviço são aceitos pagamentos para os Darfs (Documentos de Arrecadação de Receitas Federais) emitidos pela Receita Federal e também:

- Darf do Regularize;

- Sicalc Web;

- Parcelamentos ordinários e simplificados da Receita Federal;

- Regularize para débitos inscritos em Dívida Ativa da União;

- PGDAS-D ou o DASN-Simei para multas por atraso das declarações do Simples Nacional.