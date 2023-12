Como usar o app do governo que promete inutilizar celular roubado com um clique

Adolescente diz à PF que invadiu redes socias e e-mail de Janja O adolescente de 17 anos que relatou à PF (Polícia Federal) ter sido o autor da invasão da conta da primeira-dama, Janja Lula da Silva, no X (antigo Twitter), disse em depoimento que também acessou o e-mail e a conta dela no LinkedIn



Para desenvolver a tecnologia, a pasta da Justiça firmou parceria com Anatel (Agência Nacional de Telecomunicações), Febraban (Federação Brasileira de Bancos) e ABR Telecom, que fica encarregada de receber as comunicações enviadas pelo usuário para bloqueio do terminal telefônico em até um dia útil após a comunicação.



O Celular Seguro chega, na quarta, às lojas oficiais da Apple, App Store, e do Google, Play Store, em smartphones Android. Já na terça, será possível fazer o cadastro no projeto em link divulgado durante o lançamento.



Publicidade COMO ACIONAR O BOTÃO DE EMERGÊNCIA



O acesso à plataforma Celular Seguro será feito a partir do sistema gov.br, com CPF e senha. Publicidade Depois de aceitar os termos de uso, o primeiro passo será adicionar as pessoas de confiança. Para isso, o dono do celular precisará de nome completo, CPF, telefone e email do contato.



A pessoa de confiança receberá uma notificação e passará a visualizar o celular cadastrado no próprio aplicativo. É pelo ícone do smartphone registrado que essa pessoa terá acesso ao botão de emergência. Publicidade O próprio dono do celular também poderá bloqueá-lo pela internet, a partir do sistema gov.br.



O primeiro passo é escolher o smartphone a ser bloqueado: o próprio ou um dos aparelhos de confiança. Depois, no pop up que surgirá na tela, a pessoa deve clicar na opção "Alerta", indicada por um triângulo amarelo.



Publicidade

Campanha em ônibus convida turistas a conhecer e visitar o Paraná Uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a empresa de transporte rodoviário Viação Garcia vai convidar passageiros de todo o Brasil a visitar o Paraná para conhecer as atrações turísticas do Estado.



Por fim, será preciso informar se foi perda, roubo ou furto, a data e o local da ocorrência. Após o registro, o aplicativo entrega um número de protocolo, que deve ser anotado para uso em atendimentos posteriores junto ao Ministério da Justiça, Anatel, operadoras ou bancos.



As entidades participantes receberão o alerta e prometem bloquear todas as contas vinculadas ao dispositivo extraviado em até dez minutos.



Publicidade Participam os bancos Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, Bradesco, Inter, Sicredi (Sistema de Crédito Cooperativo), Sicoob (Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil) e Nubank, o aplicativo de entregas iFood e o markeplace Mercado Livre. A Anatel também bloqueará o aparelho e o chip em até 24 horas.



O Ministério da Justiça e Segurança Pública receberá nesta quarta representantes do Google e da Apple para tentar incluí-los no programa. Assim, seria possível adicionar as gigantes da tecnologia no sistema de alerta e também limpar a memória do celular com o botão de emergência.



"Lançamos o aplicativo com o mínimo possível para funcionar bem. A ideia é melhorar nos próximos meses", afirmou Cappelli à Folha.



O registro de ocorrência no app Celular Seguro não exime a necessidade de notificar a Polícia Civil. O boletim de ocorrência, além de iniciar uma investigação policial, garante às autoridades informações sobre o crime.





Novo Ensino Médio não agrada a estudantes, professores e gestores A maioria dos estudantes, professores e gestores de escolas que começaram a implementar o Novo Ensino Médio disse estar insatisfeita com o novo modelo.



COMO É HOJE



O sistema Celular Seguro visa simplificar o longo processo de cancelar todas as contas vinculadas ao smartphone.



Hoje, o bloqueio do chip e do dispositivo ficam por conta da operadora. É possível bloquear a linha telefônica com o número do telefone e o CPF do responsável.



A empresa de telecomunicação também pode inutilizar o aparelho com o número Imei, que funciona como identificador do aparelho. O código fica disponível na caixa do aparelho e na seção "sobre" das configurações. Pode ainda ser consultado ao digitar no telefone esta sequência: *#06#.



Essa identidade do celular também deve ser informada durante o registro do boletim de ocorrência. Além disso, a pessoa deve procurar os bancos para bloquear transações feitas a partir do aplicativo bancário, assim como é necessário suspender cartões de crédito e débito para evitar prejuízos.



Caso o aparelho tenha acesso à internet, ainda é possível limpar as informações do smartphone. Em celulares Android, essa opção fica em android.com/find. Por sua vez, iPhones disponibilizam esse recurso em icloud.com/find. Em ambos os casos, o usuário pode ter dificuldades para acessar as plataformas pelo celular de terceiros.





Procon de Londrina suspende atendimento ao público a partir do dia 20 de dezembro A partir desta quarta-feira (20), o Procon (Núcleo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor) de Londrina vai suspender o atendimento ao público.