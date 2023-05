Receita mudou regras para ações na declaração do IR; veja o que fazer

"É importante que o investidor separe as ações comuns do que for Day Trade (compra e venda de ações no mesmo dia). Elas precisam ser declaradas separadas e têm regras diferentes", explica Marcos Hangui, técnico de Imposto de Renda da King Contabilidade.

Para declarar, o contribuinte precisa separar todas as notas de corretagem, os informes enviados por corretoras, bancos e empresas, ter feito uma planilha própria com o controle das ações e também os pagamentos de Darfs (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) feitos ao longo de 2022.

Outra mudança é a inclusão do campo com o código da ação que deve ser informado à Receita. De resto, a declaração de ações continua da mesma forma.

A partir de 2023, apenas o investidor que realizou operações na Bolsa de Valores que, no total, somaram valores acima de R$ 40 mil ou obteve lucro sujeito à incidência do imposto com a venda de ações está obrigado a prestar contas. Há ainda outras obrigações que obrigam a declarar.

COMO DECLARAR AÇÕES?



Em "Situação em 31/12/2021", mantenha os dados de 2021 ou deixe em branco, caso ainda não tinha os papéis. Já em "Situação em 31/12/2022", coloque o saldo, com o preço de aquisição de todas as compras menos os preços de venda

Defina se é do titular ou do dependente, indique o país de origem da ação, informe o CNPJ da empresa em que foi feito o investimento, e não a corretora. O dado vem na nota de corretagem

COMO FAÇO O CÁLCULO DO VALOR MÉDIO?



"O cálculo do valor médio é o recomendado para quem faz várias operações. É importante ter uma planilha e o seu próprio controle", explica o advogado tributarista Samir Choaib, sócio do Choaib, Paiva e Justo Advogados Associados.

Caso não tenha feito mais movimentações neste ano, o contribuinte do exemplo terminou 2022 com 20 ações. O valor médio de gasto deve somar os dois valores (R$ 105 e R$ 115) e dividir pelo total de ações (20) compradas no ano. No caso, o valor médio é de R$ 110. Se o procedimento for de venda, a conta será a mesma, mas os custos de corretagem e taxas devem ser subtraídas do valor total de venda.

Por exemplo, o contribuinte adquiriu dez ações da Petrobras do código PETR3, por R$ 10 cada, em 5 de janeiro de 2022. Multiplique a quantidade adquirida pelo valor pago, o que resulta no gasto de R$ 100 nesta aquisição.

COMO FAÇO PARA CALCULAR SE HOUVE LUCRO?



Já nas negociações de Day Trade, a regra é outra. Se houver lucro, independentemente do total movimentado no mês, é preciso pagar o imposto, que é de 20% para esse tipo de negociação.

No exemplo dado, como houve lucro, o contribuinte terá de pagar imposto de 15% sobre essa quantia, caso o total de vendas dele neste mês superou R$ 20 mil. Se a somatória de vendas de todas as ações for inferior a R$ 20 mil no mês, ele está isento do imposto.

Essas movimentações precisam ser informadas no campo "Discriminação", na ficha "Bens e Direitos", colocando todos os detalhes. Se a venda de ações for total, como no exemplo, o campo "Situação em 31/12/2022" fica zerado. Já em caso de venda parcial, é preciso deixar o saldo dessas ações neste campo.

Em seguida, é preciso subtrair os custos de corretagem e taxas. Neste exemplo, vamos supor que o custo subiu para R$ 6. Efetuando-se a conta, o valor obtido com a venda é de R$ 294. Por fim, o contribuinte deve pegar o total obtido na venda (R$ 294) e subtrair do valor de compra (R$ 220). Neste exemplo, ele teve lucro de R$ 74.

O contribuinte precisa subtrair a quantia de venda pela quantia de compra para saber se teve lucro ou prejuízo com aquela ação. No exemplo citado acima, se o contribuinte vendeu as 20 ações de uma vez por R$ 15 a cada ação, ele precisa multiplicar a quantidade de ações pelo valor, o que dá R$ 300.

TIVE LUCRO NO MÊS, MAS O TOTAL FOI DE VENDAS FOI ABAIXO DE R$ 20 MIL. E AGORA?



TIVE LUCRO NO MÊS E O TOTAL DE VENDAS SUPEROU R$ 20 MIL. COMO FAÇO?







Se houve lucro no mês e o total de vendas ficou acima de R$ 20 mil, o contribuinte deve pagar 15% de imposto em cima do valor do lucro. Neste caso, será preciso apurar o ganho de capital por meio do programa GCAP (Ganho de Capital) da Receita Federal. No caso de operações de Day Trade, a cobrança é de 20%.





Preencha os dados no programa e ele fará o cálculo. O imposto tem de ser pago até o último dia útil do mês seguinte ao da transação, ou seja, em algum período de 2022. A quitação é realizada com a emissão de um Darf com o código 6015.





"Por isso, quem não faz o acompanhamento mensal terá dificuldade para ver isso agora. Será preciso pegar as notas de corretagem e relembrar todas as operações para apurar o valor, além de fazer o pagamento do imposto, que terá a inclusão de multa", explica Marcos Hangui.





Se houver atraso, há cobrança de multa de 0,33% por dia, limitada a 20% no mês, mais 1% de juros pelo mês de pagamento e ainda o acréscimo referente à taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). A Receita tem o Sicalc (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais), que faz automaticamente o cálculo.





Se foi feito o preenchimento do GCAP, você tem a opção de importar os dados, clicando em Ganhos do Capital, do lado esquerdo da declaração, em Importação GCAP 2022.





Com esses dados em mãos, o contribuinte precisa seguir esses passos, indo no item "Renda Variável", que está no menu esquerdo do programa.





Em "Renda Variável", clique em Operações Comum/Day Trade. Especifique se é do titular ou do dependente.

É preciso preencher mês a mês a planilha. Preencha o campo "Mercado à vista-ações" com o valor do lucro no mês. Se houve prejuízo, coloque o sinal de negativo na frente (exemplo: -800, em um mês que teve R$ 800 de prejuízo). Escolha a coluna de operações comuns ou Day Trade, dependendo do tipo de negociação feita





Em seguida, é preciso colocar o valor pago com o chamado imposto "dedo-duro", um tributo de 0,005% (ou 1% no caso de Day Trade) que fica retido a cada operação na Bolsa para que a Receita possa identificar as movimentações feitas. Ele virá na nota de corretagem ou no informe de rendimentos, e deve ser preenchido em IR fonte (lei nº 11.033/2004) no mês ou IR na fonte de Day-Trade no mês, dependendo do tipo de negociação feita.





Nos dois campos preenchidos, some todos os valores daquele mês





Por fim, preencha o campo Imposto pago com o valor pago na Darf daquele respectivo mês





O advogado tributarista Samir Choaib alerta que o contribuinte deve declarar os meses em que termina com prejuízo na somatória de todas as ações





"No mês que você tiver prejuízo, você tem de indicar porque em um mês seguinte que você tiver lucro, esse prejuízo é abatido e o valor do imposto diminui. Se você teve prejuízo no ano anterior (no caso 2021), coloque esta quantia com o negativo na frente no mês de janeiro no campo "Resultados negativos até o mês anterior". É o único mês que permite isso. Por isso, é importante ter um controle", diz.





Além disso, Choaib explica que não se pode misturar dos tipos de negociações. "Você só pode fazer a compensação de operação comum com comum, e Day Trade com Day Trade".