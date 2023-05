Vacina contra a gripe é liberada para toda a população a partir desta terça em Londrina

A Secretaria Municipal de Saúde de Londrina vai liberar nesta terça-feira (16) a vacina contra a gripe para a população em geral, em todas as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) da cidade. Segundo o secretário Felippe Machado, há 80 mil doses disponíveis para um público-alvo de cerca de 436 mil pessoas.

A ampliação acompanha a determinação do Ministério da Saúde, que permitiu a aplicação para todos os grupos além dos prioritários. De acordo com Machado, em Londrina, apenas 35% - cerca de 70 mil pessoas - do público-alvo da campanha nacional de vacinação contra a gripe se imunizou em 2023.





Para receber a dose, basta se dirigir a qualquer posto de saúde de Londrina no horário normal de funcionamento, de segunda a sexta-feira, das 7h às 19. Não é necessário agendamento prévio.