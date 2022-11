Reencontros que valem ouro: 4 Encontro Estadual de Parques Tecnológicos

O aumento de casos e de mortes por Covid-19 no país recentemente mostrou que a pandemia

não acabou. No entanto, diferente do que ocorreu em 2020 e 2021, os números estão

controlados graças a vacinação. Esse cenário nos traz possibilidades que outrora não havia,

como a chance de nos encontrarmos e interagirmos.

Há poucos dias participei da 4 Edição do Encontro Estadual de Parques Tecnológicos do

Paraná, iniciativa do Sistema Estadual de Parques Tecnológicos (Separtec), no âmbito da

Secretaria Estadual da Fazenda (Sefa) e da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino

Superior (Seti).

Reencontrei grandes amigos, como o secretário executivo do Separtec, José Maurino de Oliveira

Martins; o coordenador da Câmara Temática Universidade & Empresa do Separtec, professor

Zaki Akel Sobrinho, ex-reitor da Universidade Federal do Paraná (UFPR); e a professora da

Universidade Estadual de Londrina (UEL) e assessora de relações institucionais da Fundação

Araucária Cristianne Cordeiro; pude conhecer pessoalmente o ex-presidente da Associação

Nacional de Entidades Promotoras de Empreendimentos Inovadores (Anprotec), professor José

Aranha; e ainda tive a oportunidade de presentear o superintendente de Ciência, Tecnologia e

Ensino Superior do Paraná, professor Aldo Bona, com um livro meu, fruto da minha tese de

doutorado.





A cada reencontro, em cada conversa, um aprendizado. No universo da inovação e do

empreendedorismo, a troca de informações é ingrediente mais que básico: necessário. É desta

forma que se aprende, que se entende o contexto, e que se encontra possíveis soluções. Os

encontros virtuais, durante a fase mais difícil da pandemia, foram deveras valiosos, porém, não

tinham o mesmo efeito. Seja pela questão psicológica, de nos sentirmos distantes e isolados uns

dos outros, seja pela fragilidade imposta pela pandemia, seja porque a tecnologia nunca vai

substituir o olho no olho, o aperto de mão, a conversa despretensiosa na hora do cafezinho e do

coffe break.





Pelo que pude depreender do evento, o ecossistema de inovação paranaense cresceu muito nos

últimos anos. Em cada região estão estruturados grupos regionais que congregam empresas

privadas, universidades, notadamente as estaduais, e entidades governamentais atuando na

liderança dessas ações. Vi com entusiasmo, por exemplo, a governança na região oeste com

Iguaçu Valley, onde é notório o quanto a integração entre os entes do Modelo Triplo Hélice já

trouxe significativos resultados.





Vale a pena destacar também o êxito do Separtec, em consonância com a Seti e Sefa, em

integrar e buscar sinergias com prefeituras, entidades do terceiro setor, empresas privadas,

instituições de ciência e tecnologia, organismos de âmbito municipal, estadual e federal, e

ministérios. Essa triangulação é um trabalho formiguinha que traz os resultados mais

significativos.





Que possamos nos reencontrar. Para o bem da inovação e da mudança ;)





*Lucas V. de Araujo: PhD e pós-doutorando em Comunicação e Inovação (USP). Professor da

Universidade Estadual de Londrina (UEL), parecerista internacional e mentor Founder Institute. Autor de

“Inovação em Comunicação no Brasil”, pioneiro na área.