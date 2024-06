Rolândia insere mais de 300 estrangeiros no mercado de trabalho em 2024

Mais de 300 estrangeiros foram inseridos no mercado de trabalho no Paraná, segundo os dados dodo Sine (Sistema Nacional de Emprego) de Rolândia nos primeiros cinco meses de 2024. Entre janeiro e maio, foram empregados com carteira assinada 314 estrangeiros vindos da Venezuela (268), Haiti (27), Cuba (oito), Marrocos (2), Colômbia (2), Tunísia (2), Argentina (1), Bangladesh (1), Senegal (1), Angola (1) e Serra Leoa (1).





O volume vem chamando atenção do Ipardes (Instituto Paranaense de Desenvolvimento Econômico e Social), segundo a administração municipal. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico local, Wilson Sócio Junior, “estes números mostram a capacidade de geração de empregos que Rolândia possui e tornam [a cidade] um atrativo para essas pessoas que buscam uma oportunidade de recomeçar suas vidas fora de seus países”.

“Uma cidade estruturada com serviços essenciais com qualidade e oportunidades de empregos, se torna um referencial para esses estrangeiros”, defendeu o prefeito Ailton Maistro.