IDR Paraná e parceiros realizam Show Rural Agroecológico de Inverno

O Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná IAPAR-EMATER (IDR Paraná) promoveu na quinta-feira (29) o primeiro Show Rural Agroecológico de Inverno em Cascavel (região oeste do estado). O evento contou com a presença maciça de centenas de agricultores, professores, estudantes, indígenas e até público urbano, como donas de casa, que foram aprender novas tecnologias geradas pelo Instituto e entidades parcerias -14 no total. O dia de campo foi viabilizado pelo Convênio Vitórias (Vitrine Tecnológica de Orientações para a Agroecologia e Sustentabilidade), uma parceria entre IDR Paraná, Itaipu Binacional e Fundação de Apoio à Pesquisa e ao Desenvolvimento do Agronegócio (Fapeagro).





“Nosso objetivo é preservar o meio ambiente, trazer rentabilidade para as famílias e também benefícios para a sociedade de maneira geral com produtos de melhor qualidade nutricional e também sanitária para alimentação humana”, esclareceu a diretora de pesquisa e inovação do IDR Paraná, Vânia Moda Cirino.

Organizada em forma de uma propriedade rural modelo, os visitantes puderam conhecer tecnologias sustentáveis para produzirem mais e melhor, sem agredir o meio ambiente, preservando a saúde do trabalhador e garantindo alimentos saudáveis ao consumidor. O primeiro Show Rural Agroecológico de Inverno ocorreu na VITAL (Vitrine Tecnolígica de Agroecologia), com 4,4 mil metros quadrados, mais de 40 tecnologias de manejo e aproximadamente 200 espécies de cultivos, desde cereais de inverno, passando por plantas medicinais e condimentares, até cultivos florestais. O evento faz parte da edição de inverno do Show Rural Coopavel, que termina hoje em Cascavel.





“Estamos apresentando diversas ferramentas, técnicas, sistemas de produção orgânicos que podem ser opções para o agricultor que deseja adotar o sistema orgânico e, além disso, trazer outras opções alternativas, muitas delas até meio esquecidas, que tragam bom rendimento e gerem uma renda extra ao produtor”, acrescentou o pesquisador do IDR Paraná Luiz Odenath.

