Saiba como declarar doação de imóvel, carro ou dinheiro no Imposto de Renda 2023

O contribuinte obrigado a declarar o Imposto de Renda 2023 que recebeu ou fez alguma doação em 2022 deve informar a movimentação à Receita Federal, seja ela de um imóvel, carro ou dinheiro. Além disso, a pessoa física que recebeu um bem ou dinheiro poderá ser obrigado pagar impostos estaduais. O percentual varia conforme o estado da federação.

Para declarar ao fisco, é preciso separar os documentos que comprovem a doação, como escrituras, comprovantes de transferência e extratos bancários. É importante que o donatário (aquele que recebe a doação) e o doador (quem fez a doação) tenham tudo em mãos e informem o repasse conforme a documentação, pois a Receita Federal cruzará os dados e, em caso de divergência, ambos podem cair na malha fina. Publicidade Publicidade

"Doação é motivo de muita malha fina, então precisa estar tudo bem documentado. Informar doação tanto recebida como paga sem comprovação é risco de fiscalização", diz o contador Fernando José, da Agilize Contabilidade.

Publicidade Doações não têm cobrança do Imposto de Renda, mas podem pagar o imposto sobre transmissão de causas mortis e doação. O tributo é estadual e ele tem um nome em cada local. Em São Paulo, ele é chamado de ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação de Quaisquer Bens ou Direitos).

Nos casos de doações de imóvel, dinheiro ou carro, quem recebe a doação é responsável por quitar o imposto. Em São Paulo, há isenção do ITCMD quando o valor total das doações for menor que 2.500 Ufesps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), o equivalente a R$ 79.925 em 2022, que é ano-base da declaração. Publicidade

Caso este limite seja ultrapassado, é calculado uma alíquota de 4% sobre o valor de mercado do bem ou direito doado, resultando na quantia do imposto a ser recolhida. O imposto será recolhido antes de ser concretizada a doação. A exceção é para a doação por decisão judicial, cujo pagamento deve ser feito até 15 dias após o trânsito em julgado (quando não há mais recursos) da sentença.

Normalmente, as secretarias de Fazenda disponibilizam em seus sites uma opção para a emissão do boleto para pagar o imposto. Em São Paulo, este documento é o Dare (Documentação de Arrecadação de Receitas Estaduais) e pode ser emitido no site da Fazenda. Publicidade



RECEBI DOAÇÃO DE IMÓVEL OU CARRO. COMO DECLARO? Publicidade

Em "Fichas da Declaração", selecione "Bens e Direitos" e clique em "Novo"; No caso de imóvel, selecione o grupo 01 (Bens Imóveis), escolha o código que se adequa ao imóvel (casa, apartamento, prédio, galpão, terreno e etc.) e defina a localização dele (Brasil ou exterior);

Preencha os dados com o IPTU (se o número for maior que 30 caracteres, coloque em discriminação), data de aquisição, endereço, número, complemento, bairro, cidade, estado, CEP, área total em m² ou hectares, número de matrícula do imóvel e o cartório; Publicidade

No caso do carro, selecione o grupo 02 (Bens Móveis) e o código 01 (Veículo automotor terrestre: caminhão, moto, carro, etc.) e indique o país de origem do veículo. O preenchimento do Renavam não é obrigatório, mas é recomendado pelos especialistas;

Em Discriminação, coloque que o imóvel foi doado, informe o nome e CPF do doador, além da data da doação. Já se for um carro, inclua marca, modelo e placa do veículo, além de especificar que foi doação e mencionar o nome e CPF do doador, e a data da operação. Publicidade

Deixe o campo "Situação em 31/12/2021" em branco. Em "Situação de 31/12/2022", coloque o valor que consta na escritura de doação do imóvel ou carro;

Em seguida, vá em "Rendimentos Isentos e Não Tributáveis", selecione a linha 14 (Transferências patrimoniais doações e heranças), informe se é do titular ou dependente, coloque nome e CPF do doador, e o valor do bem doado, sendo o mesmo que foi informado em Bens e Direitos;

O advogado tributarista Marco Antonio Vasquez, da VRL Advogados, explica que os impostos pagos à Fazenda estadual na transferência do imóvel podem ser declarados em "Pagamentos Efetuados", mas que essa informação não é obrigatório.

"Como ele não é dedutível do imposto, não há necessidade de informar. Mas se o contribuinte quiser, ele coloca na linha 99 (outros), informa o nome e CNPJ da Fazenda, coloca o valor pago e detalha o que foi pago em discriminação".



DOEI UM IMÓVEL OU CARRO. COMO DECLARO?

No caso da doação de um bem, não é preciso fazer a atualização do valor declarado pelo bem em anos anteriores. Se for atualizar conforme a valorização de mercado, será preciso calcular o ganho de capital, o que pode gerar pagamento de Imposto de Renda.

O cálculo é feito pelo sistema GCAP (Ganho de Capital) da Receita Federal e o pagamento tem de ser feito até o último dia útil do mês seguinte à doação. A quitação é realizada com a emissão de um Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais), usando o sistema do e-CAC (Atendimento Virtual) da Receita, com o código 4600.

Se houver atraso, há cobrança de multa de 0,33% por dia, limitada a 20% no mês, mais 1% de juros pelo mês de pagamento e ainda há o acréscimo referente à taxa Selic (Sistema Especial de Liquidação e Custódia). A Receita disponibiliza o Sicalc (Sistema de Cálculo de Acréscimos Legais), que faz automaticamente o cálculo.

Os dados enviados ao GCAP são importados para a declaração do IR, no item Ganhos de capital, do lado esquerdo do programa. Basta clicar em Importação GCAP 2022.

Depois disso, quem doou o bem deve seguir os seguintes passos:

Vá em "Fichas da Declaração" e abra a ficha de "Bens e Direitos" onde deve estar o imóvel declarado em anos anteriores;

No campo Discriminação, inclua que o imóvel foi doado, informe nome e CPF de quem recebeu a doação, o tabelião onde foi registrada a doação e a data. No caso do carro, informe o documento de transferência, além do nome e CPF do donatário;

Mantenha o valor em "Situação em 31/12/2021" e preencha deixe zerado o campo "Situação em 31/12/2022" para dar baixa no bem;

Em seguida, vá em "Doações Efetuadas", clique em "Novo" e escolha o código 81 (Doações em Bens e Direitos). Preencha nome e CPF do donatário, e coloque, em valor pago, a quantia que consta na escritura de doação.



COMO DECLARO EM CASO DE DOAÇÃO POR USUFRUTO?

Se houver doação por usufruto e o próprio doador for o beneficiado, é preciso que o doador abra uma nova ficha em "Bens e Direitos", selecione o código 99 (Outros Bens e Direitos), preencha os dados do imóvel e informe o usufruto e o valor atribuído ao imóvel.

No caso de doação por usufruto que beneficie uma terceira pessoa (nem doador, nem quem recebeu a doação), será preciso criar uma ficha em "Bens e Direitos", selecionar o código 99 (Outros bens e direitos) e preencher os dados do imóvel.

No campo Discriminação, informe o usufruto do imóvel e cite os dados do bem. Deixe em branco a "Situação em 31/12/2021". Em "Situação em 31/12/2022", coloque o valor atribuído ao usufruto.

Já quem recebeu a doação precisa informar que há usufruto constituído, abrindo uma nova ficha em Bens e Direitos para adicionar o bem, e citando nome e CPF do beneficiado no campo de Discriminação.

DOAÇÃO DE DINHEIRO PARA PESSOA FÍSICA

A doação em espécie tem um limite para isenção de impostos estaduais, que varia para cada estado. Em São Paulo, o valor é de 2.500 Ufesps (Unidade Fiscal do Estado de São Paulo), o equivalente a R$ 79.925 em 2022, ano-base da declaração do IR de 2023.

"A pessoa que doa pode repassar esse limite para cada CPF diferente que não terá cobrança de imposto. Já quem recebe pode ter doações de pessoas diferentes, mas a soma de todos não poderá superar o limite. Se isso ocorrer, a pessoa terá de pagar o ITCMD (Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação), no caso de São Paulo, sobre a soma que recebeu de doação", explica Marcos Hangui, técnico de Imposto de Renda da King Contabilidade.

VEJA COMO DECLARAR QUE DOOU DINHEIRO A PESSOA FÍSICA

Vá em "Fichas da Declaração", clique em "Doações efetuadas" e selecione "Novo"; Em "Dados da Doação", coloque o código 80 (Doações em espécie), digite nome e CPF de quem recebeu a doação, e o valor repassado. Confira se os dados estão corretos e clique em Ok;

Em "Bens e Direitos", vá em Novo, selecione o grupo 06 (Depósito à Vista e Numerário) e o código 10 (Dinheiro em espécie - moeda nacional) ou código 11 (Dinheiro em espécie - moeda estrangeira) e subtrai a quantia doada em 2022 do valor total a ser declarado no IR como dinheiro em espécie. Caso vá doar todo o valor, não precisa subtrair

Informe na discriminação o nome e o CPF do donatário, e a data da doação. Em seguida, coloque o novo valor da "Situação em 31/12/2022"

Se não havia a quantia no ano anterior, é preciso abrir uma nova ficha em "Bens e Direitos", selecionar o grupo 06 e o código referente à moeda em espécie. No campo de discriminação, descreva a quantidade que tinha em espécie e o quanto foi doado, informando nome e CPF de quem recebeu. Deixe zerado o campo "Situação em 31/12/2021". No campo "Situação em 31/12/2022" coloque a quantia que restou em espécie.



