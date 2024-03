Sala da Mulher Empreendedora oferece autonomia financeira a MEIs em Londrina

Em novembro de 2023, Maria Aparecida de Paulo, de 66 anos, formalizou o seu pequeno negócio na área da alimentação na Sala da Mulher Empreendedora de Londrina. MEI (Microempreendedora individual), ela produz e vende tortas salgadas, de sabores variados, sob encomenda e em feiras da cidade.





Dois meses depois, sua cozinha pegou fogo e ficou parcialmente destruída. Fogão, exaustor, panelas, armários queimaram, assim como a fiação. Mas, graças ao CNPJ, ela conseguiu um bom desconto no conserto.



Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





As vantagens da formalização vão além de obter condições especiais de pagamento com fornecedores, passam pelo acesso ao crédito mais barato, pela garantia de benefícios previdenciários, como os auxílios doença e maternidade, até a oportunidade de venda de produtos e serviços para grandes empresas, ou mesmo para o Poder Público, com emissão de nota fiscal.





Tudo isso a um custo mínimo, que pode variar entre R$ 71,60 e R$ 75,60 por mês, para as atividades que se enquadram como microempreendedor individual.



Publicidade





Segundo dona Cida, como é conhecida, o pequeno negócio, hoje, ajuda a complementar a renda dela e do marido, ambos aposentados com um salário-mínimo. Mas, a empreendedora sonha em ir mais longe, por isso, está sempre em busca de conhecimento.







“Tenho a Sala da Mulher como referência. Quando tenho dúvida, as meninas estão sempre prontas para me atender. Sou muito perseverante. Apesar da idade, quero aprender mais, estou fazendo um curso de gastronomia. Gostaria de ter alguém para me ajudar na produção”, conta dona Cida.



Publicidade





De agosto de 2023, quando foi inaugurada, até fevereiro deste ano, a Sala da Mulher Empreendedora de Londrina, a primeira do Paraná e a quarta do Brasil, atendeu 460 mulheres, promoveu duas Feiras da Mulher Empreendedora, duas rodadas de negócios, 25 consultorias e uma mostra de produtos.





O espaço é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres de Londrina e do Sebrae/PR e visa fomentar o empreendedorismo feminino e promover a autonomia financeira das mulheres.







Londrina tem 51.457 MEI formalizados, 46% são mulheres. A consultora do Sebrae/PR, Liciana Pedroso, diz que o serviço foi criado para atender as necessidades específicas dessas empreendedoras.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: