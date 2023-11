Shopping de Londrina sorteia viagem a Saint-Tropez em promoção de Natal

As compras feitas em lojas do Aurora Shopping Londrina entre 22 de novembro e 26 de dezembro, no valor acumulado de R$ 400,00, vão dar direito aos clientes à participação em um sorteio dos sonhos. O contemplado será presenteado com um pacote de viagem (com acompanhante) para o ícone da Riviera francesa, Saint-Tropez.





A cidade costeira, localizada na região de Provença-Alpes-Costa Azul, no sudeste da França, é um dos destinos litorâneos mais cobiçados do mundo. As ruas pavimentadas com pedras arredondadas do bairro La Ponche são um dos símbolos do que um dia foi uma vila pesqueira, hoje tomada por iates e embarcações de luxo.

O superintendente do Aurora Shopping, Marcos Crestani, diz que o empreendimento idealiza campanhas promocionais pensando sempre em realizar os sonhos de consumo dos clientes. Por isso, o cobiçado destino francês foi escolhido como prêmio neste Natal. “É uma viagem dos sonhos e um presente inesquecível”, afirma.





O sorteio do prêmio será no dia 27 de dezembro, às 10h.





O regulamento do sorteio pode ser consultado no site www.aurorashopping.com.br.