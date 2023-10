Shoppings de Londrina têm mais de 95% dos espaços comerciais locados

Superado o período desafiador para o varejo devido à pandemia, os shopping centers de Londrina comemoram, em 2023, a retomada das atividades e o retorno do dinamismo do setor.





O cenário econômico favorável, estimulado por um conjunto de indicadores positivos, associado à consolidação de alguns empreendimentos mais recentes trazem um enorme otimismo para os lojistas e para as administrações dos shoppings que esperam um final de ano com resultados como há muito não se via.

A queda na taxa Selic, a redução no nível de desemprego, o recuo do endividamento da população, o crescimento do poder aquisitivo e a melhora da confiança dos consumidores são alguns aspectos apontados como os responsáveis pela boa fase que pode ser medida, entre outros fatores, pela alta na taxa de ocupação dos shopping centers.





Inaugurado em maio de 2013, o Boulevard Londrina Shopping registra neste ano os seus melhores resultados. Com 97,4% da área bruta locável ocupados, o empreendimento observa o maior percentual em uma década.

“É uma conjunção de fatores. A economia vem dando a baixa da Selic, o que dá um panorama bastante positivo e tem a consolidação do empreendimento, posicionamento de mix, novos restaurantes e marcas exclusivas que vamos ter no Boulevard”, apontou a superintendente, Tania Hara.





Somente neste ano, o shopping na zona leste assinou 22 novos contratos, totalizando mais de oito mil metros quadrados de área bruta locável, com destaque para o segmento de alimentação, um dos mais aquecidos.

O segundo semestre tende a ser sempre melhor do que o primeiro no setor varejista e o último trimestre do ano é considerado o melhor período por concentrar datas comemorativas como o Dia das Crianças, Black Friday e Natal, esta última, impulsionada pelo pagamento do 13º salário aos trabalhadores. Mesmo com a taxa básica de juros ainda elevada, fixada em 13,25% ao ano, a Abrasce (Associação Brasileira de Shopping Centers) projeta que 2023 seja o melhor ano da história, com R$ 210 bilhões em vendas - um crescimento de quase 4% sobre os R$ 202 bilhões registrados em 2019, último ano antes da pandemia, e quase 10% sobre os R$ 191 bilhões somados no ano passado.





“É um momento espetacular o que estamos vivendo e devemos ter um dos melhores natais”, definiu Hara, que prevê um bom aumento no fluxo de consumidores no shopping a partir de 4 de novembro, quando está programada a chegada do Papai Noel, o ponto alto de um evento realizado na área de estacionamento e que marca a abertura oficial da decoração natalina.

“A gente tem se posicionado muito bem tanto em Londrina quanto na região e o shopping vem melhorando a experiência dos clientes através do marketing, focado em muitos eventos, inclusive gastronômicos, e isso reflete no crescimento do fluxo e das vendas”, destacou a superintendente.





O Londrina Norte Shopping também deverá encerrar o ano com uma alta taxa de ocupação, com 95,5%, considerando as seis novas operações previstas para serem inauguradas entre 2023 e início de 2024 e que juntas correspondem a mais de 1,5 mil metros quadrados.





“A procura por espaços está muito aquecida, de modo especial no segundo semestre do ano. E nós procuramos sempre atender a necessidade de quem nos procura. É um bom momento das franquias e lojas regionais”, disse a gerente de Marketing do shopping, Luana Colpo. “Percebemos um bom crescimento, principalmente nas lojas âncoras, além do setor de alimentação, entretenimento e calçados.”





