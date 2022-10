SRP anuncia ExpoLondrina 2023 para os dias 6 a 16 de abril do próximo ano

A SRP (Sociedade Rural do Paraná) definiu para os dias 6 a 16 de abril de 2023 a realização da 61ª ExpoLondrina (Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina), o maior evento do calendário da entidade.





Para 2023, a ExpoLondrina terá como temas centrais a sucessão familiar e a aproximação do campo com a cidade. O objetivo é reforçar a importância das relações familiares e do planejamento no processo de passagem de bastão para a geração seguinte.



O site oficial da ExpoLondrina já está no ar: www.expolondrina.com.br