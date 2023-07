Subvenção econômica e inovação social praticados pelo BRDE

Finalizo a entrevista com o diretor no Paraná do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE), Wilson Bley Lipski. Publicidade Publicidade



1) O Banco trabalha com recursos em forma de subvenção econômica?



No final de 2022, o BRDE criou o Fundo Verde e de Equidade destinado para o apoio a iniciativas pautadas no desenvolvimento socioambiental. O BRDE irá destinar parte do seu lucro para apoiar projetos verdes e de equidade com recursos não reembolsáveis. Entre os temas estão sustentabilidade e proteção da água; prevenção e controle de poluição; proteção e restauração da biodiversidade; mitigações e adaptações às mudanças climáticas; transição para uma economia circular; agropecuária resiliente e sustentável; e equidade e inclusão econômica e cidadã.

A cada ano, o BRDE direciona parte de seu imposto aos proponentes de projetos aprovados para captação de recursos por meio das leis de isenção fiscal, via Fundos da Infância e da Adolescência; com contexto no Estatuto do Idoso e Fundo Nacional do Idoso; Lei de Incentivo ao Esporte; Lei do Audiovisual; e, Lei de Incentivo à Cultura (Lei Rouanet).



2) O BRDE recentemente iniciou um sistema no qual contrata diretamente startups,

tornando-se sócio delas. Esse sistema foi usado pela FINEP por determinado período, porém muitas entidades de fomento deixaram de utilizá-la, pois preferem alocar os recursos em editais, como de subvenção econômica, ou ainda porque entendem que cabe aos fundos privados a tarefa de fomentar à inovação por meio da alocação de recursos. O que o BRDE tem a dizer em relação a essas diferentes visões de como usar os recursos disponíveis?



O BRDE não contrata startups diretamente, tornando-se sócios delas. O Banco assinou contratos com quatro startups que trabalham com soluções diversas na área de ESG (Ambiental, Social e Governança) para trabalhar em parceria com a instituição financeira.

As startups participaram do BRDE Labs PR 2022, programa de inovação aberta do banco, que propôs como tema o conceito de ESG. Para a realização legal das contratações, foi elaborado um edital de licitação, com base no Marco Legal das Startups (Lei Complementar nº 182/2021).

O êxito desta iniciativa foi possível em decorrência de um orçamento definido, com comitês internos de seleção para cada desafio proposto e contínua comunicação interna no andamento do processo. Essa também foi a primeira vez que o banco entrou como empresa participante.



3) Há algum projeto do BRDE voltado à inovação social?