Supermercados de Londrina antecipam a Páscoa para vender mais

O ano mal começou, ainda nem passamos pelo Carnaval, os panetones seguem nas prateleiras, mas os supermercados já estão de olho na Páscoa, neste ano celebrada em 9 de abril.





Em algumas redes, as parreiras de ovos de chocolate começaram a ser montadas no final de janeiro e os consumidores já podem antecipar as compras. A oferta dos chocolates com tanta antecedência faz parte da estratégia para impulsionar as vendas.

Publicidade

Publicidade





Tem varejista esperando alta de 5% no volume de vendas em relação à Páscoa de 2022.







A rede de supermercados Condor incrementou as negociações com os fornecedores para disponibilizar o quanto antes nas lojas do Paraná e de Santa Catarina todos os lançamentos dos fabricantes, tanto para as crianças quanto para os adultos.

Publicidade





A expectativa é aumentar em 5% o volume de vendas dos itens de chocolate neste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado.





“Há alguns anos, a gente sempre tenta sair na frente na Páscoa e inicia bem antes as vendas. É uma estratégia com os fabricantes, mostrar o sortimento todo para que as pessoas possam ter tempo e tranquilidade para comprar”, destacou o diretor de Operações da rede Condor, Maurício Bendixen.

Publicidade





“Na correria, na reta final, as pessoas acabam comprando o que elas encontram. Com antecedência, podem se programar, fazer uma compra mais prazerosa e podem até mesmo comparar os preços e os produtos.”





A partir do momento em que um produto começa a ser ofertado, as vendas acontecem, afirmou Bendixen.





“Nessa primeira etapa, desde o primeiro dia, já começamos a vender. Saem principalmente as barras e os coelhinhos”, comentou. Em relação aos preços dos chocolates, os consumidores podem se preparar para gastar um pouco mais, os reajustes estão, em média, entre 6% e 7% sobre a Páscoa do ano anterior.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: