Campus Party 2022 é adiada para julho por causa da ômicron

A ômicron provocou o adiamento da Campus Party, um dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do país, que estava marcada para começar no dia 15 de fevereiro, no Pavilhão de Exposições do Anhembi, em São Paulo.

O evento foi postergado para 16 a 20 de julho.

"Sabemos o quanto vocês se planejaram e esperam pela próxima Campus, mas sabemos mais ainda da preocupação que o aumento do número de casos de Covid-19 causou", escreveu a organização do evento nas redes sociais.

A edição do ano passado aconteceu de forma virtual, com mais de 700 mil pessoas.