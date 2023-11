Black Friday 2023: saiba como evitar golpes on-line vinculados às promoções

Em novembro ocorre uma das datas mais aguardadas do ano para os amantes de descontos, promoções e ofertas: a Black Friday.





Esse período, somado à proximidade com o Natal, é mundialmente conhecido por oferecer oportunidades incríveis para economizar dinheiro. No entanto, essa celebração do consumo também atrai a atenção de cibercriminosos em busca de oportunidades para roubar informações sensíveis e causar grandes estragos.



De acordo com pesquisas globais, as tentativas de fraude durante eventos como a Black Friday costumam ser 82% mais frequentes do que em outros períodos do ano.





Essas atividades fraudulentas estão frequentemente relacionadas à criação de contas falsas, que se baseiam na obtenção de dados de usuários vazados, ou à invasão de contas usando credenciais de acesso obtidas por meio de golpes de engenharia social.

“Isso resulta em um aumento das transações ilegítimas em diversos e-commerces e marketplaces, representando um desafio significativo para a segurança”, afirma William Amorim, especialista em cibersegurança da Redeblt Security.