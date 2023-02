TIM amplia oferta de banda larga fixa para Londrina, Curitiba e outros 32 municípios

A TIM lançou, nesta quinta-feira (2), em Curitiba, a expansão do serviço de internet banda larga fixa, alcançando mais de dois milhões de domicílios paranaenses. A partir de agora, a TIM UltraFibra está disponível em 19 municípios do Estado, incluindo a capital e Londrina, e em outros 15 será disponibilizada até abril. Com a ampliação da oferta do serviço, a operadora passa a contabilizar 6,3 milhões de domicílios no país.





A TIM UltraFibra é fruto do trabalho de reposicionamento da marca no mercado. Até janeiro deste ano, o serviço era comercializado como TIM Live. “Fizemos um rebranding e relançamos a marca para comemorarmos o avanço da capilarização do serviço”, disse o vice-presidente de Receitas da companhia, Fabio Avellar. O reposicionamento e a chegada ao Paraná contam com ampla campanha de mídia, estrelada pelo apresentador Marcos Mion, embaixador da operadora.

Além do Paraná, o novo serviço oferecido pela TIM foi lançado apenas em outras 32 cidades brasileiras e nove regiões administrativas do Distrito Federal. O CEO da TIM, Alberto Griselli, destacou o início de uma nova etapa no Estado com o objetivo de aumentar a participação da operadora no mercado residencial por meio de parcerias com empresas de redes neutras, como a I-Systems e V.tal.





