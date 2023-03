Varejo de Londrina é o único do Paraná com queda nas vendas em 2022

O comércio de Londrina teve uma baixa de -2,22% nas vendas em 2022 em comparação com o ano anterior, aponta a Pesquisa Conjuntural da Fecomércio PR (Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Paraná) divulgada nesta terça-feira (7). De acordo com o levantamento, esta foi a única região paranaense com desempenho negativo. Em geral, a economia do varejo paranaense teve alta de 3,97% em 2022.



A pesquisa conjuntural destaca que os melhores desempenhos foram os de Curitiba e Região Metropolitana, com elevação de 7,49% nas vendas, e de Maringá, com incremento de 6,49%.

Tiveram crescimento mais tímido as regiões Oeste (aumento de 1,03%) e mantiveram-se praticamente estáveis o varejo das regiões Sudoeste (0,61%) e Ponta Grossa (0,44%).

Os setores com maiores crescimentos de vendas no acumulado do ano foram combustíveis (26,33%), livrarias e papelarias (23,03%), calçados (21,12%), óticas, cine-foto-som (17,4%) e vestuário e tecidos (10,17%).



Por outro lado, alguns setores apresentaram redução no faturamento, entre eles, materiais de construção (-8,98%), móveis, decorações e utilidades domésticas (-6,44%), lojas de departamentos (-3,77%) e farmácias (-1,5%).

O desempenho de Londrina foi prejudicado pela ausência de dados do setor de combustíveis, que teve a maior alta no contexto geral paranaense. Outro segmento ausente é o de autopeças.

Entretanto, dos doze setores levados em conta na pesquisa conjuntural, tiveram vendas piores que o ano anterior, em Londrina, os segmentos de loja de departamento (-18,43%), materiais de construção (-9,97%), farmácias (-9,12%) e vestuário e tecidos (-7,97%).

Por outro lado, houve aumento nas vendas em Londrina nos setores de óticas e cine-foto-som (25,46%), calçados (21,55%), concessionárias de veículos (6,88%) e livraria e papelaria (6,47%).





O coordenador de desenvolvimento empresárial da Fecomercio PR, Rodrigo Schmidt, confirma que a falta de dados sobre o segmento de combustíveis prejudicou Londrina na pesquisa conjuntural. “Pela desoneração que houve no ano passado, os combustíveis tiveram uma alta no consumo e a Fecomércio não tem uma amostra mínima em Londrina. Não temos postos de combustíveis suficientes que informem o rendimento para a Fecomércio-PR [para constar no levantamento]”, explica.

De acordo com Schmidt, a informação é fornecida de forma voluntária pelas empresas. "Não temos acesso a uma base governamental local. Se as empresas decidem não fornecer mais os dados, acaba comprometendo este levantamento, que é baseado nos fechamentos contábeis", explica.

Por outro lado, Schmidt também ressalta que Londrina vem de um histórico muito forte de desempenho na pesquisa conjuntural, sendo a região com maior crescimento em 2021 quando comparado ao ano anterior, que passou de 17%. "Londrina já partiu de um patamar alto", diz.

O presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), Angelo Pamplona, ressaltou a queda nos setores de construção civil, móveis lojas de departamentos e farmácias, mas justifica o desempenho nestes segmentos. “São setores que tiveram dificuldade ao longo do ano e têm muita importância para a economia londrinense. Os itens [destes segmentos] tiveram um grande crescimento [de demanda] durante a pandemia: as pesosas acabaram reformando as casas, compraram móveis e utensílios, e isso puxou para cima. E, como teve uma alta muito grande anteriormente, houve uma arrefecida [em 2022]. Assim como as farmácias, já que, controlada [a proliferação da Covid-19], as pesosas também acabam consumindo menos produtos farmacêuticos”, justifica.

Panplona também concorda que a ausẽncia dos combustíveis e comércios de autopeças influienciou negativamente o desempenho de Londrina, mas inclui a alta da taxa Selic como um dos fatores que prejudica o consumo.

Na outra ponta, entretanto, ele põe em evidência os bons resultados dos setores de calçados e cine-foto-sim – no qual se incluem eletroeletrônicos como os smartphones – e recorda que pesquisa semelhante da Faciap (Federação da Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná) registrou resultado positivo em 6,9%.

A base de pesquisa da Fecomercio-PR inclui cerca de mil estabelecimentos comerciais, mas, os empresários que quiserem auxiliar no refinamento do levantamento pode se colocar à disposição pelo e-mail [email protected].



