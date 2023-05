Veja o horário do comércio em Londrina na semana de Dia das Mães

Nesta semana de Dia das Mães, o comércio de rua de Londrina pode abrir das 8h às 18h de segunda (8) a quinta-feira (11), conforme a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina). Já na sexta-feira (12), a autorização é para abertura a partir das 8h e se estende até às 21h, de acordo com a convenção do Dia das Mães, publicado pelo Sincoval (Sindicato do Comércio Varejista de Londrina). No sábado (13), a permissão é das 9h às 18h e no domingo (14), os estabelecimentos estarão fechados.