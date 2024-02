Venda de veículos usados no Paraná cresce 8% em janeiro

As vendas de veículos usados cresceram 8% no Paraná no mês de janeiro, chegando a 107.930 automóveis comercializados. No mesmo período de 2023, foram 99.920 vendas efetuadas.





Uma pequena elevação de 1,8% também é percebida em relação ao mês de dezembro de 2023, quando 105.979 veículos foram vendidos.



As informações constam no relatório mensal da Fenauto (Federação Nacional das Associações dos Revendedores de Veículos Automotores), instituição que representa o setor de revendas de automóveis seminovos e usados.





Com o resultado do mês passado, o Paraná mantém a dianteira na região sul do Brasil, já que Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram 85.736 e 63.612 vendas, respectivamente. Em toda a região, a alta é de 8,5% em comparação com janeiro de 2023.

Mas, quando se observa o mês de dezembro, a retração foi de 16%, puxada pela queda de 12% no mercado gaúcho e 38,2% no catarinense.





Segundo os dados da Fenauto, o VW/Gol continua sendo o carro mais comercializado entre os seminovos e usados, com 9,49% do total das vendas. Na sequência aparecem outros veículos populares: Fiat/Uno (3,89%), Fiat/Palio (3,87%), GM/Onix (3,45%) e Ford/Fiesta (3,04%).

Já entre os comerciais leves, a Fiat/Strada (18,59%), a VW/Saveiro (15,77%) e a GM/S10 (11,60%) dominam a preferência do paranaense.





A preferência do consumidor também continua sendo pelos carros considerados “velhinhos”, com 13 anos ou mais, com 44.859 vendas.

Depois aparecem os “usados maduros”, entre nove e 12 anos, com 25.825 vendas; “usados jovens”, entre quatro e cinco anos, com 24.442; e os seminovos, com até três anos, com 12.804 vendas.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: