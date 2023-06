Vendas do Dia dos Namorados caem em todo o PR; Londrina apresenta maior redução

A venda de presentes para o Dia dos Namorados, comemorado no dia 12 de junho, retrocedeu 8,7% em todo o Paraná, quando comparada com o ano passado. O resultado foi apurado em pesquisa feita pelo grupo DataCenso, sob encomenda da Faciap (Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Estado do Paraná), em parceria com a Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina).







Na apuração por regiões, os resultados foram negativos em Londrina (-12,6%), Ponta Grossa (-12,2%), Cascavel (-9,8%), Maringá (-8%), Francisco Beltrão (-7,8%), Curitiba (-6,4%) e Guarapuava (-5,3%).

Publicidade

Publicidade





Em Londrina, 15% dos comerciantes entrevistados disseram que as vendas foram superiores a 2022, enquanto 26% afirmaram que foram iguais e 58% consideram inferiores.





Entre os motivos apontados pelos comerciantes de Londrina para a diminuição nas vendas estão o menor poder de compra do consumidor (38%), o clima (10%), preços altos (7%), concorrência com as compras pela internet (5%), cenário político (5%), o fato de a data ter caído em uma segunda-feira (5%), pouco movimento (5%), falta de produtos (2%) e outros motivos (17%).

Publicidade





Para o presidente da Acil, Angelo Pamplona, o resultado mostra que o consumidor está cauteloso. “As pessoas estão cortando gastos e isso atinge principalmente o comércio. Por isso, a Acil está preparando o Londrina Liquida, uma campanha de promoções marcada para os dias 6, 7 e 8 de julho para estimular a economia da cidade em um momento sem datas comemorativas relevantes, oferecendo preços acessíveis ao consumidor. É também uma forma de tentar compensar o desempenho das vendas no Dia das Mães e no Dia dos Namorados”, revela.