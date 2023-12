Viagens, imóveis e até uma marca própria: os sonhos que desperta a Mega da Virada

Acumulado em mais de R$ 570 milhões, o tão sonhado prêmio da Mega-Sena da Virada desperta expectativas na maioria das pessoas que enfrentavam filas até pequenas neste sábado (30), penúltimo dia possível de fazer suas apostas.



O prêmio da Mega-Sena da Virada atrai apostadores devido ao alto valor e pelo fato de não acumular. Isto significa que, se ninguém acertar as seis dezenas, o prêmio será dividido em partes iguais para aqueles que acertarem cinco delas.

Assim, a Mega da Virada acaba chamando a atenção mesmo de quem não costuma apostar nesta modalidade. É o caso do técnico contábil José Antônio Nogueira, que saiu de uma casa lotérica no Calçadão de Londrina, neste sábado, com três volantes de seis números cada.



Relativamente descrente, ele diz que só fez as apostas por ser “final de ano” e revela que não tem grandes sonhos caso seja o felizardo ganhador da bolada. “Não pensei em viagem, nem nada. Se eu ganhar, investirei em imóveis, de forma a ter uma renda mensal garantida”, diz.



A visão é diferente da do professor aposentado e sambista Joaquim Braga, que ficou responsável por fazer um bolão com oito jogos para a família – participam a mulher, os filhos e até a ex-mulher, com quem mantém uma boa relação. “Cada um sugere seis números, mas já está combinado que, se um ganhar, o valor vai ser dividido entre todos”, conta.



Conhecer o 'mundão' ou ter uma marca de cosméticos



Viagens também estão na mira de Ademir de Almeida. Na manhã deste sábado, em uma lotérica num shopping do Centro de Londrina, comprou um bolão da Mega da Virada e uma aposta Surpresinha, na qual a própria máquina escolhe os números para o apostador. “Se eu ganhar? Quero conhecer o ‘mundão’. Primeiro o Brasil e, depois, a Europa”, planeja.



E com o resto? “Aí é investir para ter uma renda para o resto da vida”, afirma o aposentado, que também segurava volantes da Quina e da Lotofácil. “Na Lotofácil eu aposto quase todos os dias, virou um hobby. Já ganhei com menos números, mas prêmios que são mixaria”, revela.



Já a enfermeira Marilza Almeida tem plano certo caso ganhe a bolada de virada de ano. “Meus sonhos, são tantos… Mas, o que eu vou fazer é abrir a minha própria linha de cosméticos”, revela. Ela afirma que já tem os produtos e a marca, Efatá (“Portas Abertas, ou “Abra-te”, no Novo Testamento cristão) e demonstra conhecer o ramo que pretende ingressar com força. “Quero entrar no mercado de marketing multinível, que é o que se sobressai na área de cosméticos. Mas, o difícil é ter o capital para começar”, diz a futura empreendedora, que fez apenas uma aposta de seis números e não participa de nenhum bolão. “Mas, vocês ainda vão ouvir falar da minha marca”, avisa, ao fim da entrevista.





Ainda dá tempo