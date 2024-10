Em Apucarana, Programa Portas Abertas abre inscrições para sete cursos gratuitos

O Programa Portas Abertas, em Apucarana (Centro-Norte), abriu inscrições para sete cursos gratuitos: operador de drone, supervisor de entrada e vigias em espaços confinados, aperfeiçoamento em recursos humanos, controle de qualidade, hamburger gourmet e aperfeiçoamento em rotinas administrativas.





São disponibilizadas 122 vagas e as inscrições podem ser feitas no Centro de Qualificação Total, localizado no Jardim América.

O prefeito Junior da Femac informou que o programa foi criado em 2021 e é executado por meio de parcerias com instituições como Senai, Senar e Senac. O programa é coordenado pelo Centro de Qualificação Total, órgão vinculado à secretaria municipal de Indústria, Comércio e Emprego.





De acordo com Dorival Miguel da Silva, diretor do CQT, o curso mais procurado é o de operador de drone. “Já realizamos quatro cursos neste ano e abrimos mais três turmas agora, sendo que todas as 30 vagas já foram preenchidas. Inclusive, existe lista de espera”, observa Silva, informando que o curso que é oferecido por meio de uma parceria com o Senar.

Segundo o prefeito, as opções ofertadas são definidas após consulta direta sobre as necessidades e prioridades do setor produtivo.





“A capacitação profissional é um dos diferenciais que mais pesa na hora da contratação. Ouvindo empresários e sindicatos, verificamos que muitas das vagas de emprego não eram preenchidas pela falta de profissionais capacitados. Por isso, não medimos esforços para oportunizar ao cidadão meios para ingressar no concorrido mercado de trabalho”, explica.





