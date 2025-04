Lojistas de Londrina têm expectativa de alta de até 10% nas vendas do Dia das Mães

Depois de um Dia das Mães fraco em vendas no ano passado, os lojistas esperam um comércio mais aquecido em 2025. Para confirmar a data como um “segundo Natal”, os varejistas investem em todas as formas de divulgação para atrair os clientes, especialmente nas redes sociais, e os estoques estão preparados, mas uma ajuda de São Pedro nesta época do ano sempre é aguardada com grande expectativa. As baixas temperaturas ajudam a impulsionar as vendas.





Nas lojas de Londrina, o movimento de consumidores à procura de presentes para o Dia das Mães ainda é bem tímido. Mas isso não é motivo de preocupação para os comerciantes. Eles sabem que a maioria dos clientes deixa as compras para a última semana antes da data, comemorada neste ano em 11 de maio.

A apreensão é com a situação econômica do país. Em todas as datas comemorativas do ano passado, os resultados ficaram abaixo do previsto.





Mesmo receosos, os varejistas não deixaram de investir em mercadorias e estão com os estoques abastecidos para atender uma demanda que pode crescer em até 10% sobre o mesmo período de 2024.

“No Dia das Mães, a expectativa sempre é grande. Todo mundo quer presentear e a gente tem peças mais leves, caso o frio não chegue, e itens com preços mais acessíveis”, disse a gerente de uma das lojas Bonny em Londrina, Sônia Regina Vanzo.





A gerente não acredita em um grande aumento nas vendas neste ano, mas espera alta em torno de 10%. Para alcançar esse percentual, o investimento em divulgação é fundamental, afirmou Vanzo, que aposta em um ticket médio de R$ 200 por presente. “Estamos fazendo o marketing, bastante divulgação nas redes sociais. A expectativa é grande porque o Dia das Mães é uma data especial.”





