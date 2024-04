Em Rolândia, PF e PM encontram drogas em veículo puxado por caminhão guincho

Uma operação conjunta apreendeu no km 4 da PR-986 em Rolândia (Região Metropolitana de Londrina), na noite desta sexta feira (19), um caminhão guincho, que transportava um veículo de passeio sob a plataforma. Durante a ação de abordagem, os agentes verificaram que o veículo guinchado armazenava aproximadamente 214kg de maconha,





O proprietário do veículo, um homem de 32 anos, morador de Londrina, sem antecedentes criminais, foi preso e conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Londrina para os procedimentos de polícia judiciária. O veículo e o entorpecente foram apreendidos. Além do homem preso, foram ouvidos a esposa dele e o motorista do guincho, que foram liberados na sequência.



Essas ações são decorrentes de um trabalho contínuo de repressão realizado pela Polícia Federal de Londrina em conjunto com a Receita Federal de Londrina e com outros órgãos de repressão, e visam o combate de diversos delitos em toda a região. O trabalho ainda contou com apoio da ROTAM da 11ª Companhia Independente da Polícia Militar de Cambé.