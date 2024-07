Barracão abandonado que ameaçava via pública começa a ser derrubado em Londrina

Proprietário da empresa responsável pela demolição do barracão, Vicente Taveira explica que os trabalhos no local começaram há cerca de duas semanas e, neste momento, está sendo feita a retirada de toda a madeira, etapa que deve ser finalizada na semana que vem.

O barracão abandonado na esquina da travessa Belo Horizonte com a rua Paraíba, no centro de Londrina, começou a ser demolido por conta do risco de desabamento, principalmente da parede que fica ao longo da travessa, interditada desde o ano passado.





Após a retirada da madeira, entra a etapa mais importante, que é a demolição da parede que fica na travessa Belo Horizonte, que está interditada desde novembro do ano passado por conta do risco iminente de desabamento.

Publicidade





No lugar da parede, será construído um muro de dois metros de altura até a esquina com a rua Paraíba. Ele estima que em 45 dias a travessa Belo Horizonte possa ser liberada, já que o restante da obra será feita no interior do imóvel e não trará riscos aos pedestres e veículos.





A outra parede do barracão, ao longo da rua Paraíba, apenas será derrubada se o restante da obra de demolição afetar a parte estrutural da área, o que ele acredita que precisará ser feito por conta do impacto do maquinário pesado utilizado na demolição.





CONTINUE LENDO NA FOLHA DE LONDRINA