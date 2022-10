Empresa é notificada para melhorar asfalto de obra de viaduto da Rio Branco com Leste Oeste

A Prefeitura de Londrina notificou a empresa que está construindo a trincheira no cruzamento da avenida Leste-Oeste com a Rio Branco, na zona oeste de Londrina. No documento encaminhado pela secretaria municipal de Obras e Pavimentação, e que a reportagem teve acesso, a pasta pede para que a construtora realize a sinalização e recomposição asfáltica com urgência de uma valeta aberta em 15 de setembro perto da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do jardim do Sol e também a recuperação do asfalto nas proximidades do Ministério do Trabalho.





O município ainda solicitou que a empreiteira tome providências para conservar a pavimentação asfáltica definitiva que já foi executada na Leste-Oeste, ao lado do canteiro de obras. De acordo com o poder público, a pavimentação está tendo “as bordas deterioradas pela falta de sarjeta, acúmulo de água e tráfego de veículos pesados.”

Publicidade

Publicidade





Na notificação, o município pede para que a empresa faça obras de intervenção de esgoto. “Solicitamos medidas imediatas para sanar os apontamos que oferecem riscos aos trabalhadores e usuários das vias e resposta por escrito em cinco dias úteis”, finaliza o texto. O prazo vence esta semana.







Recentemente, a construtora pediu mais seis meses de prazo para finalizar a obra, que teve início em março de 2021 e deveria ficar pronta em janeiro do ano que vem. “Esse pedido foi encaminhado para a secretaria de Obras, que está avaliando na parte de engenharia do município”, comentou Fábio Cavazotti, secretário municipal de Gestão Pública.





A construção está em R$ 32 milhões e a empresa quer mais R$ 2 milhões para um serviço de adequação das redes aéreas e subterrâneas da Copel nos trechos que causam interferência no projeto.