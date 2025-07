Encomenda deixada em endereço errado leva polícia a estufa de maconha

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) apreendeu três pés de maconha cultivados em uma estufa residencial, além de porções da droga, no município de Rolândia (Região Metropolitana de Londrina). A ação ocorreu na sexta-feira (11), mas só foi divulgada agora.





De acordo com o boletim policial, a ocorrência teve início após um homem comparecer à delegacia e relatar que recebeu, por engano, uma encomenda em sua residência, endereçada a outra pessoa. Ao abrir o pacote, o homem encontrou itens relacionados ao cultivo de cannabis, como um controle de pragas, um fertilizante líquido, um manual sobre a planta e uma nota fiscal.

A equipe policial então se deslocou até o endereço de destino da encomenda, onde foi atendida por um morador que autorizou a entrada na residência. “No local, os policiais localizaram 18 gramas de substância análoga à maconha, que foi apreendida. O indivíduo declarou ser usuário da droga", descreveu o delegado da PCPR Mateus Macedo.





Posteriormente, o verdadeiro destinatário da encomenda teria comparecido à delegacia e confirmado que os itens eram de sua propriedade. Questionado, ele informou que possuía uma estufa com três pés de maconha em sua residência, situada no bairro Jardim Nobre.

Com a autorização do morador, a equipe se dirigiu ao endereço e localizou as plantas, que foram apreendidas junto com o equipamento utilizado para o cultivo.





O homem assinou um Termo Circunstanciado de Infração Penal e o procedimento foi encaminhado à Justiça.

